Оставили машины и убежали: полиция Штутгарта уступила "уличной шпане"

Массовые волнения в минувшие выходные прокатились и по немецкому Штутгарту. Там поводом стала попытка полиции обыскать подростка. В итоге почти двадцать стражей порядка госпитализированы, десятки человек задержаны. Есть ли связь событий в Германии с беспорядками в США? На чьей стороне выступают власти страны?

Немецкие социальные сети заполнены видео, снятыми свидетелями и участниками событий в Штутгарте. В ночь с субботы на воскресенье, с 20 на 21 июня, около пятисот малолетних хулиганов, в основном турецких и арабских кровей, разнесли центр столицы федеральной земли Баден-Вюртемберг. Первая стачка произошла из-за того, что полицейский наряд попытался обыскать 17-летнего подростка по подозрению в сбыте наркотиков. Полиция, это признает ее местное начальство, просто не была готова к тому, что за этим последует. Заместитель начальника полиции Штутгарта Томас Бергер прокомментировал ситуацию следующим образом:

— Я могу сказать вам, что ничего подобного в Штутгарте еще не было. Особенно нападений на полицейских только за то, что они полицейские.

Полиция побросала машины и убежала. В то время, пока одни били в них стекла, другие, смеха ради, демонстрировали знакомство с лозунгами афроамериканского движения Black Lives Matter.

На несколько часов район Шлоссгартен с его банками, магазинами и ресторанами оказался в руках заведенной толпы. Редкий предприниматель сегодня не подсчитывает убытки от разбитого и украденного. Насмотревшись новостей из-за океана, погромщики как будто задались вопросом: а что, так можно было? Вот что рассказали очевидцы:

— Мы видели, как парень в сером свитере забежал в "Макдональдс", вырвал из стойки кассу и убежал на улицу. Там он вскрыл кассу, прихватил все деньги и скрылся.

19 полицейских ранены, задержаны 24 человека. Миллионные убытки — для полицейских сил Германии это тяжелое поражение. Тяжелее было только несколько лет назад во Франкфурте-на-Майне, в дни протестов против открытия нового офиса Европейского центробанка. Но там полиция бегала от нескольких тысяч хорошо организованных леваков и анархистов, а здесь ее опрокинула уличная шпана.

В Штутгарт на разбор полетов прибыл министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер:

— Всплеск насилия в Штутгарте — это тяжелое происшествие, но мы должны оценивать его в рамках общих тенденций, которые наблюдаем сейчас в Германии. Вот почему я здесь. Мы видим все больше нападений и угроз в адрес сотрудников полиции, а также пожарных и спасательных служб.

Зеехофер недоволен и обижен на прессу. Бессилие его подчиненных критикуют. "Ночь позора" — пишет газета Bild. Дальше других зашло издание Tageszeitung. В статье "Все копы профнепригодны" обозреватель газеты предлагает свой вариант трудоустройства полицейских, которые сдали хулиганам Штутгарт:

— Навскидку мне приходит в голову лишь один подходящий вариант: мусорный полигон. Не в качестве мусорщиков, у которых есть ключи от домов, а на свалке, где они действительно окружены лишь отходами. Среди подобных себе вещей они определенно будут чувствовать себя лучше всего.

Зеехофер сгоряча заявил, что будет подавать в суд на автора статьи, но юристы ему, скорее всего, отсоветуют. Разгромленный центр большого города — не самый удачный фон, чтобы ссориться с журналистами.

Здесь проявляется одно из главных отличий нынешней ситуации в Германии от того, что происходит, например, в Штатах. Немецкие СМИ — за сильную полицию. Они могут как угодно комментировать происходящее в США и сочувствовать некоторым формам тамошнего общественного бытия, ругать собственные власти, но провоцировать практику радикальных протестов на улицах немецких городов желающих нет.