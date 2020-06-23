до
Парад победы

Тема:

Беспорядки в США 32 минуты назад

23 июня 202021:40 Денис Давыдов

Эффект разорвавшейся бомбы: книга Болтона испортила Трампу вечер

Эффект разорвавшейся бомбы: книга Болтона испортила Трампу вечер

Уже через 10 часов в США поступит в продажу скандальная книга о Трампе. Ее написал бывший помощник хозяина Белого дома Джон Болтон. Американские демократы ожидают от книги, которую уже выложили в Сеть, эффекта разорвавшейся бомбы. И это на фоне идущей в Штатах войны и с президентом нынешним, и с лидерами прошлого. В Нью-Йорке сносят памятник Рузвельту.

Недобрый вечер. На Трампе нет ни лица, ни галстука. Без настроения президент вернулся из Оклахомы. Там первая за время эпидемии коронавируса COVID-19 встреча со сторонниками, а зал полупустой. Недруги постарались — пачками бронировали билеты, чтобы другим не достались.

— Бронируйте билеты, и пусть он стоит на сцене там в одиночестве, — призывали демократы.

"Я только что зарегистрировалась на митинг Трампа, и очень рада, что не пойду туда", — продемонстрировала свою фигу в кармане Трампу американка.

С удовольствием они ходят на митинги против полиции и памятники сбрасывают. В Нью-Йорке, не дожидаясь толпы, администрация Музея естественной истории решила убрать статую с Теодором Рузвельтом. Претензий к 25-му президенту США нет — не нравится композиция. Он на коне, а индеец и чернокожий — где-то в ногах. Памятник снесут, мэр города двумя руками за, президент в Twitter хватается за голову.

"Нелепо! Не делайте этого!" – восклицает 45-й американский президент.

Больше 100 монументов по стране успели повредить или разрушить за время протестов.

Краской закрашивают имена на вековых постаментах и повсеместно пишут одно и тоже — "черные жизни важны" (Black lives matter). До недавнего времени здесь стоял памятник генералу конфедератов Альберту Пайку. Его сначала подожгли, потом скинули. Полиция приехала, когда все закончилось — через час. Хотя все происходило у них под окнами — в здании напротив располагается столичное полицейское управление.

У американских патрульных эпидемия синего гриппа. Его так окрестили из-за цвета формы, полицейские массово уходят на больничные или в отгулы в знак протеста. Коллег под давлением толпы, по поводу и без, все чаще арестовывают. Полиция перестает отвечать на звонки. Экипаж даже из машины выходить не стал, уличные разборки полицейские снимали на телефон.

Одни раскачивают ситуацию делом, другие — словом. Книга бывшего советника президента по нацбезопасности Болтона выходит в продажу накануне выборов. Перевыборы для Трампа, уверен его бывший подчиненный, цель номер один. Президент, якобы, решает не национальные интересы, а свои собственные.

"И Си Цзиньпин, и Владимир Путин, и другие лидеры сказали бы примерно так: послушайте, вы отстаиваете интересы США, а мы отстаиваем интересы своих стран. У меня нет никаких сомнений в том, что они знают, о чем говорят. Я не уверен, что это понимает Трамп", — восклицает обиженный увольнением в 2019 году экс-советник президента США по нацвопросам Джон Болтон.

Бывший советник упрекает президента в том, что у него нет стратегии. Говорит, он примерз к стулу в Хельсинки, когда Путин и Трамп вышли к прессе после переговоров с глазу на глаз.

- Вы беспокоились о том, чтобы оставить его одного в комнате с Владимиром Путиным. Почему? – спросил Болтона журналист.

"Потому что я не знал, что он скажет. Путин очень внимательно готовится к встречам. Он взвешивает то, что хочет сказать, думает о целях, которых хочет достичь. Это уровень подготовки, педантичности и планирования, которые просто немыслимы в случае с Дональдом Трампом", — сокрушается Джон Болтон.

Крайне некомпетентным лгуном назвал Болтона Трамп. Юристы Белого дома под бывшего советника копают вовсю. В мемуарах, которые никто не согласовал с администрацией, они нашли как минимум 6 фрагментов с секретными сведениями. Дональд Трамп добивается конфискации 2-миллионного гонорара в доход государства. Лишиться Болтон может не только денег. Суд, хоть и не запретил продажу мемуаров, но выписал автору по первое число.

"Ответчик Болтон, скорее всего, создал угрозу национальной безопасности, раскрыв секретную информацию в нарушение обязательств в рамках соглашения о неразглашении. Он играл с национальной безопасностью Соединенных Штатов", — констатировал судья.

"Судья был очень мудр и очень возмущен тем, что сделал Болтон. Это было отличное решение. Болтон обнародовал засекреченную информацию, так что у него большие проблемы", — отметил при этом Дональд Трамп.

500-страничная книга, как самиздат, гуляет по интернету. В Сеуле ее уже прочитали и возмутились. Болтон раскрыл чувствительные аспекты переговоров. Офис президента Южной Кореи обвинил автора в подрыве доверия между странами, а книгу назвал неотражающей реальные факты. В продажу мемуары поступят 23 июня.

Ранее по теме

Сейчас

22:02

Российские средства ПВО сбили беспилотники возле Хмеймима

19:15

Землетрясение в Мексике: есть угроза цунами

18:04

Путин: поправки в Конституцию вступят в силу только при поддержке граждан

17:50

Статус самозанятого будут предоставлять с 16 лет

17:20

Путин объявил об отказе от плоской шкалы НДФЛ

17:18

Путин: вакцина от коронавируса важна, но это не панацея

17:00

Владимир Путин выступает с телеобращением к россиянам

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Главное – благополучие граждан: Путин озвучил новые меры поддержки

Главное – благополучие граждан: Путин озвучил новые меры поддержки

1 час назад
Хоть в ЗАГС, хоть в спортзал: финальный этап снятия ограничений в Москве

Хоть в ЗАГС, хоть в спортзал: финальный этап снятия ограничений в Москве

14 минут назад
В столичной "трешке" организовали подпольный роддом: куда собирались отправить детей

В столичной "трешке" организовали подпольный роддом: куда собирались отправить детей

14 минут назад
Никакого давления и вбросов: Россия готовится к голосованию по поправкам в Конституцию

Никакого давления и вбросов: Россия готовится к голосованию по поправкам в Конституцию

56 минут назад

Трансляции

Завтра, 24 июня

02:00

Южно-Сахалинск. Парад Победы
03:00

Уссурийск. Парад Победы
03:00

Хабаровск. Парад Победы
03:00

Владивосток. Парад Победы
Все трансляции
Российские IT-компании подорожали после предложения Путина снизить налоги

Российские IT-компании подорожали после предложения Путина снизить налоги

41 минута назад
Обращение Владимира Путина к гражданам России: полный текст

Обращение Владимира Путина к гражданам России: полный текст

3 часа назад
Владимир Путин подписал указ о повторной выплате пособий семьям с детьми

Владимир Путин подписал указ о повторной выплате пособий семьям с детьми

37 минут назад
В Кремле объяснили, почему у Путина во время обращения отставали часы

В Кремле объяснили, почему у Путина во время обращения отставали часы

11 минут назад
Новые причины, по которым отвергнутый парень мог убить девушку-модель и ее семью

Новые причины, по которым отвергнутый парень мог убить девушку-модель и ее семью

3 часа назад
Виктюк назвал ложью обвинения директора театра в изнасиловании

Виктюк назвал ложью обвинения директора театра в изнасиловании

4 часа назад
Парад Победы, концерт и лучшие фильмы: что телеканал "Россия 1" покажет 24 июня

Парад Победы, концерт и лучшие фильмы: что телеканал "Россия 1" покажет 24 июня

10 часов назад
Индексация, суверенитет и понимание брака: что интересует дозвонившихся на горячую линию

Индексация, суверенитет и понимание брака: что интересует дозвонившихся на горячую линию

11 часов назад
Нужна помощь: Рому Васильева спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Рому Васильева спасет дорогое лекарство

22.06.2020 08:10
Изощренные формы протеста: американцы требуют уничтожить статуи Христа

Изощренные формы протеста: американцы требуют уничтожить статуи Христа

18 минут назад
Два российских судна застряли в южнокорейском порту из-за коронавируса у экипажа

Два российских судна застряли в южнокорейском порту из-за коронавируса у экипажа

54 минуты назад
Forbes назвал лучшие российские вузы

Forbes назвал лучшие российские вузы

1 час назад
Курорты и здравницы ждут отдыхающих: как регионы возвращаются к обычной жизни

Курорты и здравницы ждут отдыхающих: как регионы возвращаются к обычной жизни

1 час назад
Прокуратура проверит случаи травмирования собак в самолетах "Аэрофлота"

Прокуратура проверит случаи травмирования собак в самолетах "Аэрофлота"

2 часа назад
О чем не сказала Apple: важные мелочи в iOS 14

О чем не сказала Apple: важные мелочи в iOS 14

2 часа назад
Арестованный автолихач Игорь Ишаев госпитализирован из спецприемника

Арестованный автолихач Игорь Ишаев госпитализирован из спецприемника

2 часа назад
Землетрясение в Мексике: есть угроза цунами

Землетрясение в Мексике: есть угроза цунами

2 часа назад
В центре Москвы из-за Парада Победы закроют на выход ряд станций метро

В центре Москвы из-за Парада Победы закроют на выход ряд станций метро

2 часа назад
Сервис по поиску работы допустил утечку данных 5 миллионов россиян

Сервис по поиску работы допустил утечку данных 5 миллионов россиян

4 часа назад
Ялтинских дворников привели к присяге и наградили статусом "маэстро чистоты"

Ялтинских дворников привели к присяге и наградили статусом "маэстро чистоты"

4 часа назад
Сходне грозит экологическая катастрофа: берега реки завалили строительным мусором

Сходне грозит экологическая катастрофа: берега реки завалили строительным мусором

5 часов назад
Вокруг - коты и крысы, вместо еды - корм: мать и дочь устроили "ад" в доме без удобств

Вокруг - коты и крысы, вместо еды - корм: мать и дочь устроили "ад" в доме без удобств

5 часов назад
От коронавируса умер Камбы-лама Тувы

От коронавируса умер Камбы-лама Тувы

5 часов назад
Элла Памфилова: принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию будем жестко пресекать

Элла Памфилова: принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию будем жестко пресекать

5 часов назад
В Омске пройдет конкурс по скоростному копанию могил

В Омске пройдет конкурс по скоростному копанию могил

5 часов назад
Стала известна причина внезапной смерти экс-супруга Екатерины Семеновой

Стала известна причина внезапной смерти экс-супруга Екатерины Семеновой

6 часов назад
Кто из мировых лидеров приедет на Парад Победы

Кто из мировых лидеров приедет на Парад Победы

6 часов назад
Болельщик "Бернли" отказался извиняться за баннер "Жизни белых важны"

Болельщик "Бернли" отказался извиняться за баннер "Жизни белых важны"

6 часов назад
Ladies first: одними из первых антиковидную вакцину испытают на себе девушки

Ladies first: одними из первых антиковидную вакцину испытают на себе девушки

6 часов назад
Первая ракетка мира Джокович заразился коронавирусом

Первая ракетка мира Джокович заразился коронавирусом

6 часов назад
Приз жюри в Анси получил российский мультфильм

Приз жюри в Анси получил российский мультфильм

6 часов назад
То ли акула, то ли мегалодон: жителей Приморья напугала зубастая хищница

То ли акула, то ли мегалодон: жителей Приморья напугала зубастая хищница

6 часов назад
Дело Ефремова: Федеральная палата адвокатов обвинила Добровинского и Пашаева в пиаре на трагедии

Дело Ефремова: Федеральная палата адвокатов обвинила Добровинского и Пашаева в пиаре на трагедии

6 часов назад
Тоннель на северо-западе Москвы заволокло дымом из-за загоревшейся машины

Тоннель на северо-западе Москвы заволокло дымом из-за загоревшейся машины

7 часов назад
У Майкла Калви обнаружили рак

У Майкла Калви обнаружили рак

7 часов назад
Безналичные переводы станут доступны на кассах магазинов

Безналичные переводы станут доступны на кассах магазинов

7 часов назад
В России планируют увеличить пенсии по старости

В России планируют увеличить пенсии по старости

7 часов назад
Трамп распорядился задерживать всех, кто рушит памятники

Трамп распорядился задерживать всех, кто рушит памятники

7 часов назад
Названы устройства Apple, несовместимые с новыми ОС

Названы устройства Apple, несовместимые с новыми ОС

7 часов назад
Ангелина Вовк рассказала, из-за чего в 33 года пережила клиническую смерть

Ангелина Вовк рассказала, из-за чего в 33 года пережила клиническую смерть

8 часов назад
Набиуллина: потери экономики РФ от Covid-19 будут меньше, чем в других странах

Набиуллина: потери экономики РФ от Covid-19 будут меньше, чем в других странах

8 часов назад
Схиигумен Сергий заявил, что получил сан, несмотря на совершенное преступление

Схиигумен Сергий заявил, что получил сан, несмотря на совершенное преступление

9 часов назад
Как подольше оставаться в трезвом уме и здравой памяти

Как подольше оставаться в трезвом уме и здравой памяти

9 часов назад
Отец из Ленинградской области посадил 10-летнего сына на цепь

Отец из Ленинградской области посадил 10-летнего сына на цепь

10 часов назад
Еще одна фигуристка ушла от Тутберидзе к Плющенко

Еще одна фигуристка ушла от Тутберидзе к Плющенко

10 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку