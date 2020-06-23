Эффект разорвавшейся бомбы: книга Болтона испортила Трампу вечер

Уже через 10 часов в США поступит в продажу скандальная книга о Трампе. Ее написал бывший помощник хозяина Белого дома Джон Болтон. Американские демократы ожидают от книги, которую уже выложили в Сеть, эффекта разорвавшейся бомбы. И это на фоне идущей в Штатах войны и с президентом нынешним, и с лидерами прошлого. В Нью-Йорке сносят памятник Рузвельту.

Недобрый вечер. На Трампе нет ни лица, ни галстука. Без настроения президент вернулся из Оклахомы. Там первая за время эпидемии коронавируса COVID-19 встреча со сторонниками, а зал полупустой. Недруги постарались — пачками бронировали билеты, чтобы другим не достались.

— Бронируйте билеты, и пусть он стоит на сцене там в одиночестве, — призывали демократы.

"Я только что зарегистрировалась на митинг Трампа, и очень рада, что не пойду туда", — продемонстрировала свою фигу в кармане Трампу американка.

С удовольствием они ходят на митинги против полиции и памятники сбрасывают. В Нью-Йорке, не дожидаясь толпы, администрация Музея естественной истории решила убрать статую с Теодором Рузвельтом. Претензий к 25-му президенту США нет — не нравится композиция. Он на коне, а индеец и чернокожий — где-то в ногах. Памятник снесут, мэр города двумя руками за, президент в Twitter хватается за голову.

"Нелепо! Не делайте этого!" – восклицает 45-й американский президент.

Больше 100 монументов по стране успели повредить или разрушить за время протестов.

Краской закрашивают имена на вековых постаментах и повсеместно пишут одно и тоже — "черные жизни важны" (Black lives matter). До недавнего времени здесь стоял памятник генералу конфедератов Альберту Пайку. Его сначала подожгли, потом скинули. Полиция приехала, когда все закончилось — через час. Хотя все происходило у них под окнами — в здании напротив располагается столичное полицейское управление.

У американских патрульных эпидемия синего гриппа. Его так окрестили из-за цвета формы, полицейские массово уходят на больничные или в отгулы в знак протеста. Коллег под давлением толпы, по поводу и без, все чаще арестовывают. Полиция перестает отвечать на звонки. Экипаж даже из машины выходить не стал, уличные разборки полицейские снимали на телефон.

Одни раскачивают ситуацию делом, другие — словом. Книга бывшего советника президента по нацбезопасности Болтона выходит в продажу накануне выборов. Перевыборы для Трампа, уверен его бывший подчиненный, цель номер один. Президент, якобы, решает не национальные интересы, а свои собственные.

"И Си Цзиньпин, и Владимир Путин, и другие лидеры сказали бы примерно так: послушайте, вы отстаиваете интересы США, а мы отстаиваем интересы своих стран. У меня нет никаких сомнений в том, что они знают, о чем говорят. Я не уверен, что это понимает Трамп", — восклицает обиженный увольнением в 2019 году экс-советник президента США по нацвопросам Джон Болтон.

Бывший советник упрекает президента в том, что у него нет стратегии. Говорит, он примерз к стулу в Хельсинки, когда Путин и Трамп вышли к прессе после переговоров с глазу на глаз.

- Вы беспокоились о том, чтобы оставить его одного в комнате с Владимиром Путиным. Почему? – спросил Болтона журналист.

"Потому что я не знал, что он скажет. Путин очень внимательно готовится к встречам. Он взвешивает то, что хочет сказать, думает о целях, которых хочет достичь. Это уровень подготовки, педантичности и планирования, которые просто немыслимы в случае с Дональдом Трампом", — сокрушается Джон Болтон.

Крайне некомпетентным лгуном назвал Болтона Трамп. Юристы Белого дома под бывшего советника копают вовсю. В мемуарах, которые никто не согласовал с администрацией, они нашли как минимум 6 фрагментов с секретными сведениями. Дональд Трамп добивается конфискации 2-миллионного гонорара в доход государства. Лишиться Болтон может не только денег. Суд, хоть и не запретил продажу мемуаров, но выписал автору по первое число.

"Ответчик Болтон, скорее всего, создал угрозу национальной безопасности, раскрыв секретную информацию в нарушение обязательств в рамках соглашения о неразглашении. Он играл с национальной безопасностью Соединенных Штатов", — констатировал судья.

"Судья был очень мудр и очень возмущен тем, что сделал Болтон. Это было отличное решение. Болтон обнародовал засекреченную информацию, так что у него большие проблемы", — отметил при этом Дональд Трамп.

500-страничная книга, как самиздат, гуляет по интернету. В Сеуле ее уже прочитали и возмутились. Болтон раскрыл чувствительные аспекты переговоров. Офис президента Южной Кореи обвинил автора в подрыве доверия между странами, а книгу назвал неотражающей реальные факты. В продажу мемуары поступят 23 июня.