Объявлены потери мировой экономики из-за пандемии

Из всех сфер экономики во время пандемии больше остальных пострадал малый и средний бизнес. Это сфера услуг – общепит, туризм и другие. Каждая пятая компания готовится полностью прекратить свою работу в ближайшие три месяца, сообщается в докладе Международного торгового центра (МТЦ).

Потери мировой экономики из-за пандемии в этом году могут составить $6-9 триллионов, по данным Азиатского банка развития. Это эквивалентно 6,4-9,7% глобального ВВП.

Только из-за сбоя производственно-сбытовых цепочек трех крупнейших экономик мира — США, ЕС и Китая — мировая экономика потеряла не менее $126 миллиардов во время пандемии COVID-19.

Вместе эти три экономики составляют 63% мирового импорта и 64% экспорта. Эти потери повлияют на развивающиеся страны. Например, африканские экспортеры ожидают потери свыше $2,4 миллиарда из-за ограничений в Китае, ЕС и США. Свыше 70% этих потерь вызваны нарушением цепочек поставок с ЕС.

В целом в мире свыше 55% всех предприятий малого и среднего бизнеса значительно пострадали от пандемии. Две трети (67%) из них заявили, что кризис сильно повлиял на деловые операции. В сегменте крупных компаний доля наиболее пострадавших меньше — 40%.

В России во время карантина не работали многие предприятия. В конце апреля экономики регионов были максимально закрыты: почти 28% рабочих мест в стране были подвержены ограничениям. Сейчас — всего 6%, подсчитало Минэкономразвития. Правительство продолжает поддерживать компании малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей, которые сохранили не менее 90% работников. В понедельник, 22 июня правительство РФ увеличило сумму субсидий для малого и среднего бизнеса с 81,2 миллиарда до 104,4 миллиарда рублей.

Количество инфицированных новым типом коронавируса в мире превысило 9 миллионов человек, по данным портала Worldometer.