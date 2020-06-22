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Ситуация на Украине 1 час назад

22 июня 202022:19 Алексей Головко

Джо Байдена не отпускает Украина: обнародована новая серия записей его разговоров с Порошенко

Джо Байдена не отпускает Украина: обнародована новая серия записей его разговоров с Порошенко

Конкурента Дональда Трампа на предстоящих выборах бывшего вице-президента Джо Байдена никак не отпускает Украина. Там обнародованы новые записи его телефонных бесед с Петром Порошенко. У обоих были настоятельные просьбы друг к другу. И далеко не все из этих просьб укладываются в рамки того, что принято именовать честной и открытой политикой.

Это новая серия разоблачений от депутата Верховной рады Андрея Деркача. Пленки, на которых голоса, удивительно похожие на голоса бывшего вице-президента США Байдена и экс-президента Украины Порошенко, обсуждают немыслимое между, казалось бы, двумя равными странами. Вот, например в феврале 2016 года по звонку из кабинета в США решается судьба на тот момент уже бывшего премьер-министра Арсения Яценюка.

"Арсений беспокоится, что когда он перестанет быть премьер-министром, он потеряет свой иммунитет. И его могут преследовать, ведь он не депутат парламента", — делится заботами Яценюка с Порошенко Байден.

"Я могу дать любые личные гарантии и поручиться за прокурора, что у нас на него ничего нет и что мы защитим его. Ему всего 42 года, он политическая фигура и, думаю, у него хорошее будущее", — замечает в ответ Порошенко.

Кажется, в своей стране Порошенко мог поручиться за чиновника любого уровня. Или надавить на него. Другу Джо не понравилось, что уже новый премьер-министр Владимир Гройсман хочет снять главу "Нафтогаза" Андрея Коболева.

"Моя команда очень плотно сотрудничает с "Нафтогазом", мы хотели бы, чтобы нынешнее руководство осталось. Но, кажется, премьер-министр не очень этому рад", — описывает круг своих интересов Байден.

"Я обещаю, я ничего не знаю о намерениях премьер-министра, но я приглашу главу "Нафтогаза" и мы с ним обсудим все эти странности", — заверяет пятый украинский президент.

Иногда заокеанский покровитель ставит четкие условия. Например, когда в обмен на транш МВФ в один миллиард долларов — от украинского правительства требовали повысить тарифы на ЖКХ.

"Байден прямым текстом говорит Порошенко — заставь сделать премьера то, что нам нужно, и получите свой миллиард. В итоге, как мы помним, кабмин Гросйсмана повысил тарифы для населения Украины, прикрываясь тем, что это не его воля", — поясняет депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач.

Президент встревожен тем, что ФБР контактирует с беглым олигархом Александром Онищенко, у которого, вроде как, тоже есть компромат на Порошенко.

"Он где-то прячется, не в США, но по скайпу заявил, что сотрудничает с ФБР, ведется расследование, его проверяют на полиграфе. Если это правда, я хотя бы должен об этом знать", — заикается Порошенко.

"Нет, в ФБР с ним побеседовали и решили, что у него ничего нет. И они перестали.. Вот и все", — отвечает Порошенко Байден.

На фоне дела о коррупции в компании Burisma, где уже замешаны и сын Байдена, и Трамп, и Порошенко, словам экс-президента Украины теперь не доверяют даже американские журналисты.

- Вы разговаривали с вице-президентом Байденом много раз, он часто на вас давил по разным поводам, а на тему компании Burisma вы общались? – спрашивают Порошенко на СНН.

"Мой четкий ответ: нет, никогда. Заверяю, ни Обама, ни Байден, ни Трамп, ни Пенс на меня никогда не давили", — демонстрирует самостоятельность пятый президент Украины.

И тут же называет Украину самой проамериканской страной в мире. Но на украинском телевидении все это не оценили.

"Почему господин Байден управлял нашей страной как племенем диких обезьян? Как мы это можем терпеть это в европейском государстве? Вы врали нам с утра до вечера, в Европу вы идете, в Европу. Вы в задницу идете, паразиты, вы сдаете каждый пункт". – не вполне деликатно возмущался после этого сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — за жизнь" в Верховной раде Украины Вадим Рабинович.

Сам же Порошенко в ожидании своих многочисленных судов, в том числе и за госизмену, появление новых пленок привычно объяснил информационный войной.

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