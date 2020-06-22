"Аталанта" выкупила у "Челси" права на экс-футболиста "Спартака"

Полузащитник Марио Пашалич продолжит выступать за итальянскую "Аталанту", в которую летом 2018 года перешел из английского "Челси" на правах аренды. Как сообщает пресс-служба "Аталанты", клуб выкупил у "синих" права на футболиста.

Подробности финансовой части сделки не разглашаются. Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость хорвата в 16 миллионов евро.

#SuperMario resta con noi! 🦸🏼‍♂️🇭🇷

Il centrocampista croato acquistato a titolo definitivo!



Mario #Pašalić stays with us! 🖤💙

Our #88 is an #Atalanta player on a permanent basis!#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/6sHQhzjNSi — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) June 22, 2020

Пашалич – воспитанник хорватского "Хайдука", из которого в 2014 году за 2,5 миллиона евро перешел в "Челси". На правах аренды выступал за "Эльче", "Монако", "Милан" и московский "Спартак", за который сыграл в 32 играх.

В составе "Аталанты" 25-летний хавбек принял участие в 75 играх во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 13 результативных передач. Также на его счету 12 игр за сборную Хорватии.