"Аталанта" выкупила у "Челси" права на экс-футболиста "Спартака"

Полузащитник Марио Пашалич продолжит выступать за итальянскую "Аталанту", в которую летом 2018 года перешел из английского "Челси" на правах аренды. Как сообщает пресс-служба "Аталанты", клуб выкупил у "синих" права на футболиста.

Подробности финансовой части сделки не разглашаются. Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость хорвата в 16 миллионов евро.

#SuperMario resta con noi! 🦸🏼‍♂️🇭🇷

Il centrocampista croato acquistato a titolo definitivo!



Mario #Pašalić stays with us! 🖤💙

Our #88 is an #Atalanta player on a permanent basis!#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/6sHQhzjNSi