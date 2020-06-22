Воробьев: в Подмосковье сохранятся масочный режим и запрет на массовые мероприятия

В Подмосковье сохраняются масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Защитные средства по-прежнему нужно носить в местах скопления людей. Что касается зрелищных мероприятий, их проведение будет ограничено.

Андрей Воробьев обратил внимание на то, что в Подмосковье продолжается снижение количества госпитализаций. Также наблюдается положительная динамика числа выписок.

Губернатор региона рассказал, что в области с 25 июня будут открыты торговые центры, с 1 июля — спортивные объекты, с 15 июля — летние лагеря.

Что касается Москвы, ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал третий этап снятия ограничений. В столице с 23 июня откроются спортзалы, бассейны, кафе и рестораны, библиотеки и детские сады.