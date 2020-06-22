На базе "Монако" произошел несчастный случай, в результате которого погиб человек

В понедельник, 22 июня на месте строительства новой тренировочной базы футбольного клуба "Монако" в Ла-Тюрби произошел несчастный случай, в результате которого погиб один человек.

"Во время работ по укреплению утеса оторвалась часть скалы, что стало причиной смерти рабочего, – говорится на официальном сайте монегасков. – Инцидент произошел в зоне строительных работ, к которому не имели доступа персонал и футболисты клуба".

Чемпионат Франции в апреле был досрочно завершен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Победителем Лиги 1 был признан "Пари Сен-Жермен". "Монако" расположился на девятой строчке турнирной таблицы.

Напомним, в составе "Монако" выступает российский полузащитник, воспитанник московского ЦСКА Александр Головин, который в текущем сезоне принял участие в 30 играх во всех турнирах, забил три мяча и отдал четыре результативных передачи.