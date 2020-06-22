Умер режиссер "Призрака оперы", "Бэтмена и Робина" Джоэл Шумахер

Не стало американского кинорежиссера и сценариста Джоэла Шумахера. Мужчина скончался в возрасте 80 лет 22 июня. Об этом сообщает Variety.

Издание отмечает, что на протяжении года Шумахер боролся с онкологией, но болезнь оказалась сильнее.

Режиссеру передали бразды правления франшизой "Бэтмен", когда сценарист Тим Бертон вышел из Warner Bros. Первой работой по мотивам комиксов стала лента "Бэтмен навсегда", в которой снялись Вэл Килмер, Томми Ли Джонс, Джим Керри. Вторым и последним фильмом во франшизе стала картина под названием "Бэтмен и Робин".

Джоэл Шумахер был режиссером двух эпизодов сериала "Карточный домик". В числе его крупных работ киноленты "Призрак оперы", "Телефонная будка" и многие другие.