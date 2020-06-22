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Коронавирус 36 минут назад

22 июня 202022:18

Снятие ограничений в Подмосковье, масочный режим и голосование по поправкам: интервью Воробьева

Снятие ограничений в Подмосковье, масочный режим и голосование по поправкам: интервью Воробьева

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 24" порассуждал о роли региона в Великой Отечественной войне, дальнейшем плане по снятию ограничений. Также государственный деятель рассказал, как в Подмосковье будет проходить голосование по поправкам в Конституцию.

— Андрей Юрьевич, сегодня, 22 июня, День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны. В Московской области, конечно же, его тоже отмечают. Я знаю, что в Павшинской пойме сегодня вы открывали памятник Георгию Победоносцу.

— Мы открыли день минутой молчания, был молебен в храме. Открыли памятник Георгию Победоносцу в честь наших городов воинской славы. О роли Подмосковья в Великой Отечественной войне говорить не приходится. Здесь защищали нашу столицу, наверное, люди из всего Советского Союза. Не наверное, а точно, поэтому это особый день. Он трагический, но, в любом случае, в данный момент ассоциируется еще и с Победой, с парадом Победы, который 24 июня пройдет. Это великий праздник наших героев, наш с вами праздник, и, мне кажется, ключевое — это сделать так, чтобы и мои дети, и наши с вами дети понимали, насколько важны эти памятные даты, насколько ключевое значение они имеют для жизни нашей страны, нашей великой России.

— Параллельно с этим мы видим, как в России постепенно открывается экономика от коронавируса. Скажите, какой дальнейший план по открытию в Подмосковье?

— Мы внимательно следили, мы имели возможность доходчиво говорить о том, что мы закрывали сначала, а потом открывали. Я очень надеюсь, что в следующем интервью у нас коронавирус будет десятым вопросом, очень хочется на это надеяться. По сути, с 25 числа мы открываем всю торговлю, в частности, торговые центры. С 1 июля — спортивные залы, 15 — летние лагеря. Вот три таких момента, о которых, наверное, я должен сказать. То есть, по сути, открывается все, остаётся только маска в местах скопления людей, ну и запрет на проведение уже совсем массовых мероприятий. Вот это будет ограничиваться — концерты и какие-то зрелищные мероприятия. У нас устойчивое снижение по госпитализации, хорошая динамика по выписке, работают лекарства. Все последние препараты, о которых, в том числе, говорил ваш канал, они уже поступили, они в стационарах. Это все дает хороший результат. Конечно, ждем прививку, которая окончательно позволит нам констатировать, что можно не боятьcя этого ковида и не планировать на него такие гигантские затраты. Конечно, тяжелый период был, но, слава Богу, сейчас все находится под контролем.

— Андрей Юрьевич, еще одна важная тема. На следующей неделе будет голосование по поправкам к Конституции. Как в Московской области это голосование будет проходить, что вы готовите?

— Это важное мероприятие. Мы максимально комфортно, удобно, безопасно организовываем голосование. Если кто-то не может прийти, к нему придут. Во дворах делаем удобную возможность дать проголосовать за Конституцию. В общем, все меры безопасности, о которых тоже стоит, наверное, сказать, обязательно будут предусмотрены. Не будет никаких проблем. Конституция — наш основной закон, фундамент, и я очень надеюсь, что Московская область как всегда покажет хороший, высокий результат. Стабильность, социальные гарантии, развитие экономики, ценности семьи — это все, конечно, важно, но мне кажется, самое главное — это то, что у нас есть наш президент, наш "Атлант", который держит всю систему. Если вы посмотрите на города Подмосковья, казалось бы, их больше 50, но в каждом есть та или иная президентская программа. Перинатальный центр или парк, благоустройство или модернизация системы образования — все это для нас критически важно. Поэтому наш президент имеет возможность дальше быть сильным, дальше избираться. Мы можем быть защищены от каких-либо непредсказуемых шараханий, событий, и, мне кажется, это самое главное. Поэтому я очень надеюсь, что каждый это понимает прекрасно. Поэтому будем голосовать, все для этого готово у нас, и настроение хорошее, потому что погода благоволит.

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