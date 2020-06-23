до
Парад победы
23 июня 202001:24 Андрей Сапегин

В Новгородской области церемония захоронения останков жертв фашизма

В Новгородской области церемония захоронения останков жертв фашизма

В Новгородской области в рамках федерального проекта "Без срока давности" прошла траурная церемония захоронения останков более пятисот жертв фашистских оккупантов. Они были найдены и идентифицированы поисковиками.

Березовая роща в нескольких километрах от деревни Жестяная горка. Деревья стоят с красными повязками. Каждое дерево — в честь одного погибшего в годы войны мирного жителя.

Один из тех, чьи останки нашли здесь — Иван Клыгин, житель деревни Барские Кусони в 10 километрах отсюда. Он был расстрелян карателями по доносу односельчанина, перешедшего на сторону фашистов.

"Его забрали, привезли сюда, в Жестяную Горку, посадили в холодную баню, он там какое-то время пробыл. Потом его расстреляли", — говорит правнучка Ивана Клыгина Ирина Чадина.

Масштабный проект "Без срока давности", инициированный президентом, начался весной прошлого года. К нему присоединяются один за другим российские регионы — и Псков, и Брянск, и Ленинградская область, но начался он на Новгородской земле. В карьере рядом с деревней Жестяная Горка, по данным историков, поисковиков, свидетельствам очевидцев, в первые годы войны замучены больше трех тысяч человек. Головорезы СС расправлялись здесь с мирными жителями. Сегодня многие из жертв нашли покой.

521 человек; их свозили сюда из соседних сел и деревень. 188 детей: больше полусотни совсем малыши до пяти лет. Пол и возраст многих людей судмедэксперты пока не установили.

Их не просто убивали — над ними издевались; кололи штыками, избивали прикладами. Часто в расстрельных ямах оказывались целые семьи.

"Когда я был здесь в прошлом году, видел останки маленьких детей — ничего страшнее быть не может, — говорит губернатор Новгородской области Андрей Никитин. — Сегодня очень важный день. Люди, которые были варварски сброшены в ямы, будут по-человечески похоронены".

Имена 53 погибших установлены, но работа, начатая прошлой весной, практически только на старте — и поисковая (силами экспедиции "Долина"), и архивная, и судебно-медицинская в рамках уголовного дела по факту геноцида. Возводится мемориал; часть его уже готова, но ту, где лежат мирные жертвы, предстоит еще сделать — тут будет и музей, и памятник "Скорбящая мать", и крест, и часовня.

"То, что сегодня здесь происходит — это начало большой и трудной работы по сохранению памяти. Потому что важно, чтобы каждый гражданин понимал эту трагедию. Это место, куда, надеюсь, будут приезжать не только для того, чтобы почтить память, но и научиться помнить", — говорит Елена Цунаева, ответственный секретарь общероссийского общественного движения "Поисковое движение России".

Научиться помнить — в этом видят главный смысл проекта "Без срока давности" — рассказать о том, что в войну гибли не только солдаты, но и мирные жители, и что жестокость нацистов не знала ни рас, ни возрастов.

Сейчас

00:24

Спецпредставитель Трампа позитивно оценил первый раунд переговоров с РФ в Вене

22:41

В Москве за сутки умерли 26 человек с коронавирусом

21:06

В Подмосковье сохранятся масочный режим и запрет на массовые мероприятия

18:20

23 июня в Москве откроются рестораны, фитнес-клубы и детские сады

14:16

ФСБ рассекретила документы о нацистской женской разведшколе

14:11

Суд вынес приговор участникам организации "Сеть"

12:41

Прокурор требует посадить Серебренникова на 6 лет

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Отдать дань памяти каждому: по всей России почтили погибших в Великой Отечественной

Отдать дань памяти каждому: по всей России почтили погибших в Великой Отечественной

5 часов назад
Макрон вторично поставил НАТО диагноз о "смерти мозга"

Макрон вторично поставил НАТО диагноз о "смерти мозга"

1 час назад
Кафе, турагентства, фитнес: Собянин рассказал, что откроется в Москве c 23 июня

Кафе, турагентства, фитнес: Собянин рассказал, что откроется в Москве c 23 июня

7 часов назад
Снятие ограничений в Подмосковье, масочный режим и голосование по поправкам: интервью Воробьева

Снятие ограничений в Подмосковье, масочный режим и голосование по поправкам: интервью Воробьева

4 часа назад

Трансляции

Завтра, 24 июня

02:00

Южно-Сахалинск. Парад Победы
03:00

Уссурийск. Парад Победы
03:00

Хабаровск. Парад Победы
03:00

Владивосток. Парад Победы
Все трансляции
Дорога к морю проложена: на какие курорты страны могут отправиться россияне

Дорога к морю проложена: на какие курорты страны могут отправиться россияне

5 часов назад
Apple показала новую ОС для iPhone с виджетами и меню приложений

Apple показала новую ОС для iPhone с виджетами и меню приложений

5 часов назад
Умер режиссер "Призрака оперы", "Бэтмена и Робина" Джоэл Шумахер

Умер режиссер "Призрака оперы", "Бэтмена и Робина" Джоэл Шумахер

4 часа назад
В Москве за сутки умерли 26 человек с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 26 человек с коронавирусом

3 часа назад
Жертва насилия дала интервью телевизионщикам и пропала

Жертва насилия дала интервью телевизионщикам и пропала

7 часов назад
Житель Москвы погиб при попытке повесить портрет Сталина

Житель Москвы погиб при попытке повесить портрет Сталина

9 часов назад
Стали известны подробности гибели на Бали блогера-миллионерши Насти Тропицель

Стали известны подробности гибели на Бали блогера-миллионерши Насти Тропицель

8 часов назад
Икона на доске от лафета и ступени из оружия вермахта: открылся главный храм ВС России

Икона на доске от лафета и ступени из оружия вермахта: открылся главный храм ВС России

5 часов назад
Чем заправлять, что добавлять: рецепт полезной окрошки

Чем заправлять, что добавлять: рецепт полезной окрошки

18 часов назад
Светлана Крючкова: фильмы к юбилею актрисы

Светлана Крючкова: фильмы к юбилею актрисы

15 часов назад
Нужна помощь: Рому Васильева спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Рому Васильева спасет дорогое лекарство

18 часов назад
"Россия 1" покажет парад на Красной площади и концерт на Мамаевом кургане

"Россия 1" покажет парад на Красной площади и концерт на Мамаевом кургане

21.06.2020 22:38
Приговор Серебренникову будет вынесен 26 июня

Приговор Серебренникову будет вынесен 26 июня

3 часа назад
Джо Байдена не отпускает Украина: обнародована новая серия записей его разговоров с Порошенко

Джо Байдена не отпускает Украина: обнародована новая серия записей его разговоров с Порошенко

4 часа назад
Трое суток без еды и взрослых: в Москве мать заперла детей в квартире

Трое суток без еды и взрослых: в Москве мать заперла детей в квартире

4 часа назад
Зеленский порассуждал насчет приглашения на парад в Москву

Зеленский порассуждал насчет приглашения на парад в Москву

5 часов назад
Оставили машины и убежали: полиция Штутгарта уступила "уличной шпане"

Оставили машины и убежали: полиция Штутгарта уступила "уличной шпане"

5 часов назад
Столичная полиция установила причастных к афере с сим-картами для голосования

Столичная полиция установила причастных к афере с сим-картами для голосования

6 часов назад
Бывший менеджер Google запускает платный поисковик без рекламы

Бывший менеджер Google запускает платный поисковик без рекламы

6 часов назад
На антарктической станции "Мирный" произошел пожар

На антарктической станции "Мирный" произошел пожар

7 часов назад
Внезапно: яйца первых динозавров были мягкими

Внезапно: яйца первых динозавров были мягкими

7 часов назад
Калининградец убил старенькую соседку из-за двухсот рублей и уснул в ее квартире

Калининградец убил старенькую соседку из-за двухсот рублей и уснул в ее квартире

8 часов назад
Золото дорожает, а Deutsche Bank ожидает отказ инвесторов от доллара

Золото дорожает, а Deutsche Bank ожидает отказ инвесторов от доллара

8 часов назад
На северокорейские дроны с агитацией Сеул грозит дать военный ответ

На северокорейские дроны с агитацией Сеул грозит дать военный ответ

8 часов назад
Гидроцикл влетел в толпу отдыхающих на пляже под Оренбургом

Гидроцикл влетел в толпу отдыхающих на пляже под Оренбургом

8 часов назад
Великобритания тестирует небулайзер для лечения COVID-19 на дому

Великобритания тестирует небулайзер для лечения COVID-19 на дому

8 часов назад
Студентов принудили сдавать сессию киберпроктору

Студентов принудили сдавать сессию киберпроктору

8 часов назад
"Так случается в жизни": Гарик Харламов разводится с Кристиной Асмус

"Так случается в жизни": Гарик Харламов разводится с Кристиной Асмус

9 часов назад
Все причалы Москвы подготовили к открытию навигации

Все причалы Москвы подготовили к открытию навигации

9 часов назад
В Сочи приземлился первый после снятия ограничений самолет с туристами

В Сочи приземлился первый после снятия ограничений самолет с туристами

9 часов назад
Конституция-2020: ключи для расшифровки онлайн голосов передали пятерым хранителям

Конституция-2020: ключи для расшифровки онлайн голосов передали пятерым хранителям

9 часов назад
Сохранит ли Россия эскимо? Чем западное мороженое отличается от российского

Сохранит ли Россия эскимо? Чем западное мороженое отличается от российского

9 часов назад
Штрафы за нарушение самоизоляции признали законными

Штрафы за нарушение самоизоляции признали законными

9 часов назад
Британские визовые центры постепенно возобновляют работу в России

Британские визовые центры постепенно возобновляют работу в России

10 часов назад
Это точно Николай? Басков за время карантина похудел на 16 килограммов

Это точно Николай? Басков за время карантина похудел на 16 килограммов

10 часов назад
СНГ: кто быстрее всех преодолеет кризис

СНГ: кто быстрее всех преодолеет кризис

10 часов назад
"Больше не живем вместе": муж Гагариной подтвердил их расставание

"Больше не живем вместе": муж Гагариной подтвердил их расставание

10 часов назад
Что делать тем, кто видит черные точки и волнистые нити

Что делать тем, кто видит черные точки и волнистые нити

10 часов назад
Песков пояснил условия изменяемости власти в России

Песков пояснил условия изменяемости власти в России

11 часов назад
Наконец-то? Детектор тёмной материи зафиксировал странные сигналы

Наконец-то? Детектор тёмной материи зафиксировал странные сигналы

11 часов назад
Суд вынес приговор участникам организации "Сеть"

Суд вынес приговор участникам организации "Сеть"

11 часов назад
Англичанка отрастила волосы длиннее своего роста

Англичанка отрастила волосы длиннее своего роста

12 часов назад
Паразиты, аллергия и шок: чем опасны укусы комаров и муравьев

Паразиты, аллергия и шок: чем опасны укусы комаров и муравьев

12 часов назад
Начальник отдела полиции в Курской области шпионил на Украину

Начальник отдела полиции в Курской области шпионил на Украину

12 часов назад
Подозреваемого в убийстве волгоградского студента задержали при попытке к бегству из страны

Подозреваемого в убийстве волгоградского студента задержали при попытке к бегству из страны

13 часов назад
Как выглядят актеры озвучки "Смешариков"

Как выглядят актеры озвучки "Смешариков"

14 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку