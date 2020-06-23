Гол Роналду помог "Ювентусу" обыграть на выезде "Болонью"

Футболисты "Ювентуса" в рамках 27-го тура чемпионата Италии на выезде обыграли "Болонью" со счетом 2:0. У победителей голами отметились Криштиану Роналду и Пауло Дибала, забившие мячи на 23-й и 36-й минутах соответственно.

"Старая синьора" одержала четвертую победу кряду в Серии А и с 66 очками лидирует в турнирной таблице, а "красно-синие" расположились на десятой строчке, имея в активе 34 очка.

В следующем матче турнира подопечные Маурицио Сарри в пятницу, 26 июня, примут "Лечче", а команда Синиши Михайловича через два дня на выезде сыграет с "Сампдорией".