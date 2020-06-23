Иваново - текстиль, парашюты и "полуторки" для фронта

1 июля Россия будет решать вопрос о присвоении звания "Город трудовой доблести". О претендентах наш телеканал рассказывает каждый день. Сегодня – Иваново, где во время войны обшивали солдат и собирали знаменитые "полуторки".

Первая военная зима для Иванова выдалась самой тяжелой. Экономия электричества, скудные нормы питания, эвакуация, жилищное уплотнение, холод, мобилизация (добровольцами на фронт ушли 70 тысяч горожан). Но фабрики работали.

Еще до войны Иваново славился текстильной промышленностью, а с 1941 года и вовсе вышел в лидеры. Только меланжевый комбинат выпустил 94 миллиона метров ткани, обеспечив формой 12 миллионов солдат.

"Наш комбинат одевал армию, а другие предприятия ситец для нижнего белья выпускали, и вату, и марлю, и парашюты", — рассказывает хранительница музея комбината Валентина Кулдошина.

На поверку легкая промышленность оказалась невероятно тяжелой.

"До войны ткачихи работали на четырех-шести станках, а вот в рамках повышенного уплотнения, чтобы компенсировать уход рабочих в действующую армию, переходили на 12-14 станков", — говорит доктор исторических наук Владимир Околотин.

В литейном цехе комбината девушки точили корпуса минометов, а после смены работали в госпиталях — помогали врачам.

Мастера авторемонтного завода в буквальном смысле из груды металла собирали знаменитые "полуторки" — за годы войны почти четыре тысячи грузовиков.

"Автомобили разбивались… Приходили — дверей не было, передних колес..., — говорит ветеран завода Александр Савичев. — Машины разбирали, мыли и из двух-трех делали одну".

Сколько парашютов выпустил легендарный ивановский завод "Полёт" и подсчитать трудно — миллионы: в военное время фабрику засекретили.

"Как же шили во время войны? Оказалось, что купол квадратной формы, изготовлен из перкаля, который применяется до сих пор. Хлопчатобумажные стропы, очень простенький ранец, простенькая подвесная система", — говорит ведущий конструктор парашютного завода Владимир Маляев.

Иваново помогал стране и потом и кровью. И это не метафора — за годы войны город сдал больше 100 тысяч литров крови! Сегодня Иваново — современный ухоженный город. Для туристов он ситцевый край, город невест, русский Манчестер по аналогии с английским центром торговли хлопчатобумажными тканями. А вот для ивановцев он, прежде всего, — пример мужества, отваги, силы воли и упорного труда.