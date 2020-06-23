В Армению прибыла первая группа российских врачей

Первая группа российских врачей прилетела в Армению. Медики в качестве добровольцев будут помогать коллегам в борьбе с коронавирусом.

Пока прибыли восемь специалистов, а следующую группу ждут в начале июля. Всего ожидают около 50 врачей.

Также в Армению доставили медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты — их передали безвозмездно.

В республике сейчас более 20 тысяч инфицированных; скончались от вируса 360 человек, сообщает телеканал "Россия 24".

