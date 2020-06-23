В Екатеринбурге подготовили выставку, посвященную разведчику Николаю Кузнецову

"Герои не умирают" – так называется новая экспозиция, которую подготовил мультимедийный центр "Россия — Моя история" в Екатеринбурге. Главный герой — легендарный разведчик Николай Кузнецов. В прессе его часто называют русским Джеймсом Бондом.

Он родился в уральской деревне и стал одним из символов подвига советского народа в годы Великой Отечественной. Он по праву заслужил титул разведчика №1, и сегодня в Екатеринбурге готовят к открытию выставку памяти Николая Кузнецова.

Рудольф Шмидт, Пауль Зиберт, Павел Грачев – это все Кузнецов. Великий разведчик наводил ужас на врагов, выполняя самые опасные задания в тылу под маской немецкого офицера; раскрыть его так и не смогли.

С короткой, но яркой историей подвига, которая, кстати, легла в основу создания образа Штирлица, в очередной раз знакомится племянница Николая Кузнецова – она первый посетитель новой выставки.

"Меня в детстве немножко смущало, когда его чтили. Я переходила из одной школы в другую, и все говорили – вот, это племянница Кузнецова! Мне хотелось где-нибудь спрятаться… Это же не мои подвиги, — рассказывает Елена Сакнине. — Честь и хвала тем людям, которые пытаются восстановить его жизненный путь".

Герои не умирают. Так и назвали эту выставку, на которой каждый посетитель станет исследователем биографии разведчика – биографии без прикрас.

"Были обиды, что мы не лакируем его биографию. И из комсомола его исключали, и все было в этой жизни. Но человек сумел подняться над всем, доказать, что он истинный патриот, что он любит свою страну", — говорит Наталья Прошина, директор мультимедийного исторического парка "Россия – моя история".

Оформляли экспозицию европейские специалисты. Материалами помогли сотрудники музея Николая Кузнецова в Талице. Выставка откроется в день рождения разведчика – 27 июля.