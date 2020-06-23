В Самаре прошел парад у дома ветерана Великой Отечественной

В Самаре прошел небольшой парад у дома участника Великой Отечественной войны.

Ветерану Виктору Метрикину скоро исполнится 94 года. Его чествовали военнослужащие Центрального военного округа. Они поздравили кавалера двух медалей "За отвагу" с 75-летием победы, исполнили песни о войне.

Парадным расчётом аккомпанировал оркестр 2-й общевойсковой армии, который завтра будет принимать участие в параде на площади Куйбышева в Самаре.