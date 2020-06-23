Иркутская область: туристический бум в условиях самоизоляции

На острове Ольхон в Иркутской области туристический бум. А в регионе, между прочим, действует режим самоизоляции; работа баз отдыха в Прибайкалье все еще под запретом. На какие уловки идут приезжающие, чтобы найти жилье?

Глядя на безмятежный вид туристов на Сарайском пляже Ольхона, забываешь, что в регионе действует режим самоизоляции. От него и бегут люди, считает иркутянка Татьяна. Не останавливает даже прохладная погода (на выходных на острове было +17 градусов).

"Приехали вчера поздно вечером, на паром не было очереди. Остановились в Хужире, снимаем домик. Проблем с жильём вообще нет никаких", — рассказывает женщина.

Это при том, что официально размещение людей в гостиницах, гостевых домах и на турбазах находится под запретом. Тем не менее отдыхающих на острове — с избытком. 12 июня пробка на паромную переправу растянулась на километры. Сегодня "буханки" с пассажирами одна за одной идут на мыс Хобой — по самому популярному маршруту на острове.

Чтобы заселиться на острове, люди ищут различные уловки. Одни представляются родственниками местных жителей или выписывают себе командировки. Другие разбивают палатки прямо под заборами домов так, чтобы с дороги их не было видно. Островитяне свой бизнес вопреки запретам тоже особо не скрывают.

"Основное у нас — это туристический бизнес. Поэтому всем приходится как-то потихонечку, но работать. Хочется кушать, детей кормить", — говорит житель поселка Александр Колесников.

Ведь зимой и весной из-за коронавируса туристов не было. Летний сезон тоже официально не открылся. И произойдет это не раньше 3 июля, говорит руководитель областного агентства по туризму Екатерина Сливина.

План уже готов, но начать выводить областной туризм из режима самоизоляции можно, только получив одобрение эпидемической комиссии. До тех пор гостевые дома и отели на том же Ольхоне останутся под прицелом рейдов.

"Были зафиксированы факты нарушений 59-го указа и выписаны предписания юридическим лицам. Дело в том, что нарушение режима самоизоляции чревато административной ответственностью, — заявила Екатерина Сливина. — Предприятия индустрии гостеприимства — те, кто легально работает, — сейчас не осуществляют свою деятельность".

Количество заболевших COVID-19 в Иркутской области продолжает расти. И такой загар без масок и перчаток создает дополнительные риски.