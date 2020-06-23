В регионах продолжается досрочное голосование по поправкам в Конституцию. В Карелии уже проголосовали около полутора тысяч человек. Жители труднодоступных населенных пунктов смогут проголосовать до 24 числа.

Члены участковой избирательной комиссии села Янишполе посетили две труднодоступные деревни Кондопожского района. В деревне Суна проживает порядка 50 человек, добраться до туда можно лишь на автомобиле по проселочной дороге.

По прибытию сотрудники избиркома организовывают импровизированный пункт для голосования прямо у домов местных жителей.

"… В отдаленных деревнях проживают люди пожилого возраста. Им тяжело добираться до участка, — говорит председатель участковой избирательной комиссии Марина Корбина. — В этом году очень удобно сделано: можно досрочно к ним приехать. Тем более, что эти люди привыкли участвовать во всех государственных мероприятиях".

В нынешних условиях голосование проходит строго в соответствии со всеми профилактическими рекомендациями — на сотрудниках избирательной комиссии защитные костюмы, маски и перчатки.

Каждому желающему заполнить бюллетень измеряют температуру, выдают средства индивидуальной защиты, а также именную ручку. И только после всех этих процедур бюллетень отправляется в избирательный ящик.



"Конституция обновляется. Мы надеемся, что в нашем государстве будет улучшение, и в том числе благодаря принятым поправкам", — говорят люди.

