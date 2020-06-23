В США неугодные памятники летят с постаментов практически ежедневно

В Вашингтоне демонстранты попытались снести статую бывшего президента США Эндрю Джексона. Тем временем всё больше накаляется обстановка в Сиэтле. Власти города намерены ликвидировать так называемую автономную зону, которую захватили демонстранты.

Эндрю Джексон должен убраться от Белого Дома! С такими криками протестующие в Вашингтоне окружили памятник седьмому президенту США, осквернили статую, а затем, накинув на неё веревки, попытались снести. Заявили, что монумент прославляет расизм. Досталось и полицейским, которые призывали сотни разъяренных демонстрантов к порядку. В них полетели различные предметы.

При этом на Лафайет-сквер появляются баррикады, ситуация становится один в один похожей на то, что происходит в Сиэтле. Там демонстранты уже больше двух недель удерживают один из районов города, объявив его автономной зоной, которая, по словам местных властей, приносит уже так много проблем, что пора положить этому конец. Чашу терпения переполнили недавние перестрелки в оккупированном районе.

Мэр Сиэтла Дженни Дуркан заявила, что в ближайшее время автономную зону ликвидируют: "Все эти митинги и протесты, а также атмосфера насилия привели к тому, что наши жители, а также работа предприятий оказались в крайне сложных условиях. Это воздействие на мирную часть общества нездоровое; уровень безопасности снизился. Эту главу в истории Сиэтла пора заканчивать".

Тревожные настроения усиливаются и в Миннесоте, в одной из тюрем которой находится Дерек Шовин – тот самый полицейский, которого обвиняют в непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Ранее стало известно, что от его охраны отстранили сотрудников из числа афро- и латиноамериканцев. Они подали коллективную жалобу на руководство, заявив, что это ущемление их прав и яркое проявление расовой дискриминации.

"Когда Дерека Шовина привезли в тюрьму, некоторым работникам запретили появляться на этаже, где он содержится. Хотя перед этим им поручили провести уборку на том же этаже, то есть выполнить грязную работу. И после этого отстранили от охраны, то есть их прямых обязанностей. И это решение было принято исключительно из-за их цвета кожи. Это недопустимо, это дискриминация!", — заявил адвокат Бонни Смит.

Американские власти подчеркивают, что большая часть протестов в стране уже носит мирный характер, однако терять бдительность рано. Ежедневно с постаментов летят неугодные митингующим памятники, происходят стычки демонстрантов с полицией. На улицах можно видеть изуродованные машины стражей порядка и слышать требования провести жесткую полицейскую реформу.