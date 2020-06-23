Ла Лига. "Гранада" увезла гостевую ничью со стадиона "Леганеса"

Матчем "Леганес" – "Гранада" накануне завершился очередной игровой день высшего дивизиона чемпионата Испании по футболу. Середняк Ла Лиги приехал в гости к одному из аутсайдеров и сумел сохранить начальный счет на табло: 0:0 и команды получили по одному очку.

"Гранада" после этого поменялась местами с "Атлетиком" из Бильбао, набрав 43 очка и занимая 9-е место в таблице. "Леганес" так и не смог выйти из "зоны некомфорта", занимая предпоследнее место в группе команд, стоящих на вылет: у "Мальорки" 26 очков, у "Леганеса" стало 25, у "Эспаньола" – 24. До спасительного 17-го места аутсайдеру надо набрать 4 очка.