Красноярским безработным окажут поддержку

В Красноярском крае окажут поддержку безработным. Как сообщает ГТРК "Красноярск" в эфире телеканала "Россия 24", сейчас в регионе зарегистрировано около 50 тысяч безработных граждан. Минимальное пособие, которое они получают ежемесячно, с 10 июня увеличено в 3 раза и равняется 4500 рублей. Продлен на три месяца срок выплаты пособия для тех, у кого он истёк после 1 марта 2020 года.

Также помогут власти и безработным с детьми, причем независимо от даты увольнения. Например, Анна Морозова из Дивногорска, воспитатель детсада, у нее две дочери. Из-за эпидемии коронавируса выйти на работу сейчас не может — садики пока закрыты. Теперь ей тоже положены выплаты. Как напоминают специалисты, подать сведения о детях можно по электронной почте либо через Интерактивный портал агентства труда и занятости населения. На портале "Работа в России" можно встать на учёт по безработице, тогда гражданин получит возможность пользоваться всеми услугами краевой службы занятости.

Кстати, в Красноярском крае пособия будут выплачиваться с учётом районных коэффициентов. Перерасчёт планируется произвести в июне. Сейчас 13 тысяч жителей края уже получают максимальное пособие по безработице.