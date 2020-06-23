Экс-глава Иркутской области Левченко попросил Путина разрешить ему участвовать в выборах

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил в адрес президента России Владимира Путина письмо с просьбой разрешить ему участвовать в выборах главы региона.

"Сергей Георгиевич обратился с просьбой к Владимиру Владимировичу Путину допустить его к участию в выборах губернатора Иркутской области. Его письмо направлено в администрацию президента РФ", — сообщил пресс-секретарь Левченко Павел Добродеев РИА Новости.

Выборы назначены на 13 сентября. На пост главы региона претендуют семь человек, среди них врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев.

Левченко ушел с поста губернатора 12 декабря 2019 года по собственному желанию. Его отставку прокомментировала тогда спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко. По ее словам, губернатор уволился, так как не справился работой в чрезвычайной ситуации.

Президент Владимир Путин отметил, что Левченко на первом этапе работы старался, но нужен был специалист, "который хорошо разбирается в тех вопросах, которые подлежат решению". "Но ситуация, которая там сложилась, слишком сложна для того, чтобы работать, не спеша", — сказал Путин.

Прошлым летом в Иркутской области был сильный паводок, в результате которого погибли 26 человек, а 11 тысяч домов сильно повреждены.