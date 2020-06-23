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23 июня 202008:58 Елизавета Храмцова

Новые "записи с Байденом" раскрыли картину зависимости Украины от США

Новые "записи с Байденом" раскрыли картину зависимости Украины от США

Власти Украины вдруг обнаружили, что страна почти полностью находится под управлением США. Гигантскую схему системы влияния Соединенных Штатов показал в Киеве народный депутат Андрей Деркач.

Полная картина раскрылась в результате большого расследования. Масштабы впечатляют — десятки известных фамилий и сотни миллионов долларов на некие проекты демократической партии США. Во главе внешнего руководства — миллиардер Сорос и бывший американский вице-президент Джо Байден.

Одним из доказательств реализации выявленной схемы стали аудиозаписи разговоров Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. Их месяц назад обнародовал депутат Верховной рады Андрей Деркач. На них слышно, как бывший президент Украины Петр Порошенко просил своего американского куратора Байдена  повлиять на премьера Яценюка, чтобы тот поддержал его инициативы в Донбассе и политику в целом.

То, что при Петре Порошенко реальная власть была в руках у Джо Байдена, подтверждает очередная публикация телефонных разговоров людей, чьи голоса невероятно похожи на голоса экс-президента Украины и бывшего американского вице-президента. Первую часть материалов независимый депутат Андрей Деркач и бывший глава прокурорской группы Генпрокуратуры Константин Кулик опубликовали месяц назад. Спустя 3 недели в Киеве с шестью миллионами долларов задержали юриста газодобывающей компании Burisma Андрея Кичу.

Предположительно, эти деньги должны были стать взяткой за то, чтобы Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура страны закрыли расследование в отношении Бурисмы, где трудился сын Джона Байдена Хантер. Украинские борцы с коррупцией причастность Байденов к этой истории опровергают.

Независимым расследователям удалось выяснить, что юрист Burisma Кича рассчитывал закрыть дела за 50 миллионов долларов, их выделил глава предприятия Николай Злочевский. И по словам Кулика, о выделенных Burisma на коррупцию миллионах стало известно еще год назад.

"Тогда следствие заинтересовали миллионы долларов, которые перечислялись компанией Burisma на счета компании Rosemont Seneca Boa и выводились Байденом как оплата за консультационные услуги. Вот эти проводки (показывают выписки). Всего по нашим данным, семья Байденов получила более трех миллионов долларов США. Конкретно — 3 миллиона 400 тысяч", — говорит старший группы прокуроров Генпрокуратуры Украины (2016–2019) Константин Кулик.

Расследователи задаются вопросом – куда исчезли фигурировавшие в расследовании 44 миллиона долларов и намерено ли Национальное антикоррупционное бюро Украины искать других фигурантов.

"Сегодня есть все основания считать, что руководство НАБУ выполняет задачи из демократически ориентированного посольства США в Украине. Сохранить лицо в скандале с Burisma, вывести из подозрения семью Байденов", — сказал Деркач.

Из вновь опубликованных записей телефонных разговоров становится известно: Порошенко отчитывался перед американским вице-президентом о проблемах в национализации "Приват-банка", а Байден требовал не снимать с должности подконтрольного ему главу "Нафтогаза". В другой беседе звучит фраза "Джо, вы мой ангел-хранитель". А когда голос, возможно, принадлежащий Порошенко, просит Белый дом торжественно подписать официальную бумагу о выделении одного миллиарда долларов помощи, некто, похожий на Байдена, показывает, кто в доме хозяин.

Байден: "Если вы начнете пересматривать условия, все будет остановлено из-за вынесения Конгрессом полного несогласия. Все, что вам нужно делать – делать то, о чем вы говорили, и мы сможем выполнить те вещи, о которых вы говорили".

Если верить аудиозаписям, Порошенко просил своего собеседника повлиять на тогдашнего премьер-министра Яценюка и жаловался на разногласия с главой МВД Аваковым. Байден в свою очередь просил президента гарантировать неприкосновенность Яценюка после отставки. А еще он настаивал: надо побыстрее повысить для населения тарифы на энергию. И вот как в Киеве отрапортовали об успехе.

Порошенко: "Как я вам обещал, на этой неделе, извините меня за такую фразу, наш парламент спас наши задницы, как вы говорили мне в Вашингтоне".

Байден: "Да, была опасность. Я помню тот разговор, о котором Вы напомнили. Но по состоянию на сейчас, вы ее преодолели, и это хорошо".

Независимые расследователи на пресс-конференции показали сложную схему украинской коррупции, и многие ячейки в ней – пока пустые. Заполнять их планируют с помощью журналистов и всех, у кого на руках есть доказательства преступлений чиновников. Так они рассчитывают освободить Украину от внешнего управления.

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