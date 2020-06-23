На Центральную Россию вновь обрушатся тропические ливни

Тропический ливень во вторник накроет центральные районы страны. По прогнозам, погода испортится после полудня. Какие регионы окажутся в самом эпицентре стихии? И зальет ли снова Москву?

На Русской равнине сегодня снова пройдут тропические ливни! Регион заливает дождями еще с позапрошлой недели. И интенсивность осадков без преувеличений тропическая. Например, в Москве с начала месяца выпало уже 158 мм, это две с лишним месячных нормы. И новый рекорд XXI века!

Столицу вновь залило в выходные, но в понедельник стихия дала москвичам небольшую передышку, а зона непогоды сместилась на юг страны и в Черноземье. Так, в Брянской области и в Крыму накануне местами всего за 12 часов выпало больше половины от положенного за июнь. В Орловской области - больше трети. Ливни сопровождались грозами, градом и усилениями ветра.

Но сегодня ненастье вернется в центральные районы. Дело в том, что в эту часть страны прорвется фронтальная волна, активизировавшаяся в Причерноморье. А такие вихри, как правило, несут с собой огромные объемы влаги. Так что вновь усилятся дожди. Местами интенсивность может превысить 20-30 мм за сутки. Если говорить о столице, то она окажется на самой границе зоны экстремальной погоды.

По модельным оценкам, в северной части мегаполиса выпадет порядка 5 мм. А вот южнее, в Новой Москве, ливни будут по меньшей мере в три раза сильнее. Еще больше пострадают приокские районы Подмосковья. Здесь может вылиться свыше 25 мм, или более трети июньского объема влаги.

В самом эпицентре стихии окажется Тула. На пик ненастье здесь выйдет в середине дня: за шесть часов выпадет столько осадков, сколько обычно выпадает за целую неделю - 22 мм. Отмечу, что фронтальная волна смещается очень быстро. Так что вечером ливни заметно ослабеют, а завтра ночью полностью прекратятся.

В среду зона ненастья сместится в восточные районы Европейской России. Грозовые дожди обрушатся уже на Пензу. В сумме за сутки в городе может выпасть 25 мм осадков. Впрочем, и здесь период непогоды будет непродолжительным. В четверг дождевые тучи рассеются.

Этому поспособствует скандинавский антициклон, захвативший северо-западные регионы страны. Благодаря ему воздух на Русской равнине станет хорошо прогреваться. И, например, в Москве в течение недели температура вновь поднимется до плюс 26-29 . А новые освежающие дожди возможны лишь в субботу.