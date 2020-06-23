Биатлон. Дмитрий Васильев будет претендовать на пост главы СБР

Спортивная федерация биатлона Санкт-Петербурга выдвинула двукратного олимпийского чемпиона Дмитрий Васильева кандидатом в президенты Союза биатлонистов России. Выборы главы биатлонного ведомства и правления СБР состоятся 11 июля на внеочередной отчетно-выборной конференции.

Васильеву – 57 лет. Он победитель Олимпийских игр 1984 и 1988 годов, чемпион мира 1986 года, серебряный призёр чемпионата мира 1987 года. Кандидат принимал активное участие в деятельности СБР: в 1999-2002 годах он работал генеральным менеджером, затем был членом правления, с 2011 года является президентом Спортивной федерации биатлона Санкт-Петербурга.

Как уже сообщали Вести.Ru, ранее Федерация биатлона Московской области выдвинула кандидатом в президенты СБР действующего члена правления, исполняющего обязанности исполнительного директора Союза Виктора Майгурова.