Посетители магазина устроили битву на колбасе

Словесная перепалка между двумя посетителями продуктового магазина в Киеве переросла в вооруженное столкновение. В ход пошла палка колбасы, только что приобретенная одним из оппонентов.

Причины конфликта неизвестны. Зато исход противостояния очевиден: гражданин с колбасой получил все преимущества в схватке, доказывая, что этот продукт можно не только употреблять в пищу. Его противник пытался спастись, занимая позицию на высоте. Правда, при попытке атаковать оттуда, он потерпел фиаско и снова ощутил на себе колбасный гнев.

Колбаса не выдержала частого боевого применения и разломилась. Покупатель удалился с места со слегка испорченным товаром, но победителем, сообщает "Россия 24".