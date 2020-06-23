Ограбление коттеджа лидера группы "Ума Турман": что преступники нашли в сейфе Неудачей закончилась попытка воров поживиться в коттедже лидера музыкальной группы "Ума Турман" Владимира Кристовского. Преступники добрались до сейфа, но вместо драгоценностей увидели послание артиста грабителям.

- К нам заходили гости. Сломали окно и потом направились на третий этаж.

Солист группы "Ума Турман" Владимир Кристовский в такой роли себя еще не пробовал, но решил сам рассказать о визите грабителей, которые проникли в его подмосковный дом. На третьем этаже музыкант установил сейф, в котором хранились два охотничьих ружья.

Как говорит сам Владимир, когда уезжал на дачу, словно предчувствовал: в дом могут пожаловать незваные гости.

"Я когда уезжал, я специально на сейфе написал: "Дорогие воры, в этом сейфе нет ни драгоценностей, ни денег. Не тратьте свое время". Но у нас в России существует поговорка "Доверяй, но проверяй". Вот и результат", — рассказывает Владимир Кристовский.

Ружья воров не заинтересовали, они искали золотые украшения и деньги.

- Взяли какие-то сережки. Слава богу, жена их не особо любит. Больше ничего взять не успели, видимо, их спугнули.

Грабители решили срочно покинуть чужой дом, спустившись прямо с балкона третьего этажа.

- Там трава примятая, полем они уходили. Вот что бывает, ребята, когда уезжаешь на дачу.

Чтобы попасть на территорию поселка Эдем, необходимо проехать или пройти через вот этот КПП, на котором круглые сутки дежурят сотрудники вневедомственной охраны. По-другому пробраться к домам не получится. Справа высокий забор и лес, а слева — тоже за высокой оградой — территория воинских складов.

По всей видимости, злоумышленники подготовились к налету на дом певца со всей тщательностью. Не исключено, что они могли воспользоваться специальной экипировкой: чтобы попасть в поселок с единственной возможной стороны необходимо преодолеть реку и забраться по отвесному склону, где в самом конце грабителей ждал забор.

Еще одно ограбление произошло накануне в одном из коттеджных поселков в Истринском районе Подмосковья. Грабители пробрались в дом четырехкратного чемпиона России по хоккею, а ныне тренера хоккейного клуба "Сибирь" Олегу Ореховскому. Преступникам удалось найти в его загородном особняке 120 тысяч евро и 20 тысяч рублей. Прихватили и банковскую карту. Попытались снять деньги и с нее, но не получилось.

Звездный статус жертвы грабителей не останавливает, наоборот, словно притягивает. Дом знаменитого человека, увы, не может быть его крепостью.

"Звезды сейчас часто сами провоцируют. Они часто мелькают на телевидении, часто показывают в социальных сетях, как они хорошо зарабатывают, как они хорошо живут. И тем самым они, конечно, провоцируют тех людей, которые хотят легко нажиться. И никакие охранные системы не помогают, звезды становятся жертвами подобных преступников", — объясняет адвокат Алексей Назаркин.

Десятки камер наблюдения и сигнализация не спасли даже голливудскую звезду Перис Хилтон. В 2008 году в ее особняк в Лос-Анджелесе воры умудрились залезть 5 раз. Как оказалось, в этих ограблениях была виновата сама Перис. То входную дверь забудет закрыть, то ключ под ковриком оставит. В итоге знаменитость лишилась сотен туфель, сумочек и нарядов на общую сумму в 2 миллиона долларов.

Что касается налетчиков на дом Владимира Кристовского, то злоумышленников ищут. Полицейские просматривают камеры наблюдения, установленные на территории элитного поселка. Сам музыкант, проведя подробную экскурсию по коттеджу, с прессой пока не общается. По некоторым данным, Кристовский приступил к оснащению своего дома настоящими охранными системами.