до
Парад победы
23 июня 202010:42 Ярослав Ярославцев

Ограбление коттеджа лидера группы "Ума Турман": что преступники нашли в сейфе

Ограбление коттеджа лидера группы "Ума Турман": что преступники нашли в сейфе

Ограбление коттеджа лидера группы "Ума Турман": что преступники нашли в сейфе Неудачей закончилась попытка воров поживиться в коттедже лидера музыкальной группы "Ума Турман" Владимира Кристовского. Преступники добрались до сейфа, но вместо драгоценностей увидели послание артиста грабителям.

- К нам заходили гости. Сломали окно и потом направились на третий этаж.

Солист группы "Ума Турман" Владимир Кристовский в такой роли себя еще не пробовал, но решил сам рассказать о визите грабителей, которые проникли в его подмосковный дом. На третьем этаже музыкант установил сейф, в котором хранились два охотничьих ружья.

Как говорит сам Владимир, когда уезжал на дачу, словно предчувствовал: в дом могут пожаловать незваные гости.

"Я когда уезжал, я специально на сейфе написал: "Дорогие воры, в этом сейфе нет ни драгоценностей, ни денег. Не тратьте свое время". Но у нас в России существует поговорка "Доверяй, но проверяй". Вот и результат", — рассказывает Владимир Кристовский.

Ружья воров не заинтересовали, они искали золотые украшения и деньги.

- Взяли какие-то сережки. Слава богу, жена их не особо любит. Больше ничего взять не успели, видимо, их спугнули.

Грабители решили срочно покинуть чужой дом, спустившись прямо с балкона третьего этажа.

- Там трава примятая, полем они уходили. Вот что бывает, ребята, когда уезжаешь на дачу.

Чтобы попасть на территорию поселка Эдем, необходимо проехать или пройти через вот этот КПП, на котором круглые сутки дежурят сотрудники вневедомственной охраны. По-другому пробраться к домам не получится. Справа высокий забор и лес, а слева — тоже за высокой оградой — территория воинских складов.

По всей видимости, злоумышленники подготовились к налету на дом певца со всей тщательностью. Не исключено, что они могли воспользоваться специальной экипировкой: чтобы попасть в поселок с единственной возможной стороны необходимо преодолеть реку и забраться по отвесному склону, где в самом конце грабителей ждал забор.

Еще одно ограбление произошло накануне в одном из коттеджных поселков в Истринском районе Подмосковья. Грабители пробрались в дом четырехкратного чемпиона России по хоккею, а ныне тренера хоккейного клуба "Сибирь" Олегу Ореховскому. Преступникам удалось найти в его загородном особняке 120 тысяч евро и 20 тысяч рублей. Прихватили и банковскую карту. Попытались снять деньги и с нее, но не получилось.

Звездный статус жертвы грабителей не останавливает, наоборот, словно притягивает. Дом знаменитого человека, увы, не может быть его крепостью.

"Звезды сейчас часто сами провоцируют. Они часто мелькают на телевидении, часто показывают в социальных сетях, как они хорошо зарабатывают, как они хорошо живут. И тем самым они, конечно, провоцируют тех людей, которые хотят легко нажиться. И никакие охранные системы не помогают, звезды становятся жертвами подобных преступников", — объясняет адвокат Алексей Назаркин.

Десятки камер наблюдения и сигнализация не спасли даже голливудскую звезду Перис Хилтон. В 2008 году в ее особняк в Лос-Анджелесе воры умудрились залезть 5 раз. Как оказалось, в этих ограблениях была виновата сама Перис. То входную дверь забудет закрыть, то ключ под ковриком оставит. В итоге знаменитость лишилась сотен туфель, сумочек и нарядов на общую сумму в 2 миллиона долларов.

Что касается налетчиков на дом Владимира Кристовского, то злоумышленников ищут. Полицейские просматривают камеры наблюдения, установленные на территории элитного поселка. Сам музыкант, проведя подробную экскурсию по коттеджу, с прессой пока не общается. По некоторым данным, Кристовский приступил к оснащению своего дома настоящими охранными системами.

Текст: "Вести. Дежурная часть"

Сейчас

11:24

Досрочно по поправкам в Конституцию проголосовало более 67 тысяч человек

10:59

Число зараженных коронавирусом в России приблизилось к 600 тысячам

10:27

Столичная навигация открылась парадом теплоходов

04:38

Трамп опроверг сообщения о расторжении торговой сделки с Китаем

00:24

Спецпредставитель Трампа позитивно оценил первый раунд переговоров с РФ в Вене

22:41

В Москве за сутки умерли 26 человек с коронавирусом

21:06

В Подмосковье сохранятся масочный режим и запрет на массовые мероприятия

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Число зараженных коронавирусом в России приблизилось к 600 тысячам

Число зараженных коронавирусом в России приблизилось к 600 тысячам

12 минут назад
На Центральную Россию вновь обрушатся тропические ливни

На Центральную Россию вновь обрушатся тропические ливни

2 часа назад
С хлором, зато без бактерий: Роскачество проверило куриное филе

С хлором, зато без бактерий: Роскачество проверило куриное филе

24 минуты назад
Новые "записи с Байденом" раскрыли картину зависимости Украины от США

Новые "записи с Байденом" раскрыли картину зависимости Украины от США

2 часа назад

Трансляции

11:30

Встреча министров иностранных дел России, Индии и Китая

Завтра, 24 июня

02:00

Южно-Сахалинск. Парад Победы
03:00

Уссурийск. Парад Победы
03:00

Хабаровск. Парад Победы
Все трансляции
Столичная навигация открылась парадом теплоходов

Столичная навигация открылась парадом теплоходов

13 минут назад
Расшифрован код восприятия запахов мозгом

Расшифрован код восприятия запахов мозгом

19 минут назад
Ограбление коттеджа лидера группы "Ума Турман": что преступники нашли в сейфе

Ограбление коттеджа лидера группы "Ума Турман": что преступники нашли в сейфе

41 минута назад
Индексация, суверенитет и понимание брака: что интересует дозвонившихся на горячую линию

Индексация, суверенитет и понимание брака: что интересует дозвонившихся на горячую линию

31 минута назад
Иваново - текстиль, парашюты и "полуторки" для фронта

Иваново - текстиль, парашюты и "полуторки" для фронта

4 часа назад
В США неугодные памятники летят с постаментов практически ежедневно

В США неугодные памятники летят с постаментов практически ежедневно

3 часа назад
В Екатеринбурге подготовили выставку, посвященную разведчику Николаю Кузнецову

В Екатеринбурге подготовили выставку, посвященную разведчику Николаю Кузнецову

5 часов назад
Книга мемуаров Джона Болтона: почему так сильно огорчился Дональд Трамп

Книга мемуаров Джона Болтона: почему так сильно огорчился Дональд Трамп

9 часов назад
Иркутская область: туристический бум в условиях самоизоляции

Иркутская область: туристический бум в условиях самоизоляции

3 часа назад
Светлана Крючкова: фильмы к юбилею актрисы

Светлана Крючкова: фильмы к юбилею актрисы

22.06.2020 10:39
Нужна помощь: Рому Васильева спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Рому Васильева спасет дорогое лекарство

22.06.2020 08:10
"Россия 1" покажет парад на Красной площади и концерт на Мамаевом кургане

"Россия 1" покажет парад на Красной площади и концерт на Мамаевом кургане

21.06.2020 22:38
Вдова боксера Дадашева требует денег за смерть мужа

Вдова боксера Дадашева требует денег за смерть мужа

8 минут назад
Невозмутимый пес остановил пассажирский поезд на железной дороге в Польше. Видео

Невозмутимый пес остановил пассажирский поезд на железной дороге в Польше. Видео

20 минут назад
Столкновение танкера с дамбой во Франции попало на видео

Столкновение танкера с дамбой во Франции попало на видео

1 час назад
Пьяный москвич набросился с кулаками на прибывших по вызову полицейских

Пьяный москвич набросился с кулаками на прибывших по вызову полицейских

2 часа назад
"Жизни белых важны". Лозунг в небе над стадионом в Манчестере

"Жизни белых важны". Лозунг в небе над стадионом в Манчестере

2 часа назад
В Армению прибыла первая группа российских врачей

В Армению прибыла первая группа российских врачей

4 часа назад
В Самаре прошел парад у дома ветерана Великой Отечественной

В Самаре прошел парад у дома ветерана Великой Отечественной

5 часов назад
В Карелии уже проголосовали около полутора тысяч человек

В Карелии уже проголосовали около полутора тысяч человек

5 часов назад
Начинает работу горячая линия по поправкам в Конституцию

Начинает работу горячая линия по поправкам в Конституцию

5 часов назад
Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем полностью сохранена

Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем полностью сохранена

6 часов назад
Американский прибор сломался при замерах в российском отсеке МКС

Американский прибор сломался при замерах в российском отсеке МКС

7 часов назад
Трамп приостановил действие некоторых рабочих виз до конца года

Трамп приостановил действие некоторых рабочих виз до конца года

8 часов назад
На Сахалине перезахоронили останки советских солдат

На Сахалине перезахоронили останки советских солдат

9 часов назад
В Новгородской области церемония захоронения останков жертв фашизма

В Новгородской области церемония захоронения останков жертв фашизма

9 часов назад
Спецпредставитель Трампа позитивно оценил первый раунд переговоров с РФ в Вене

Спецпредставитель Трампа позитивно оценил первый раунд переговоров с РФ в Вене

10 часов назад
Макрон вторично поставил НАТО диагноз о "смерти мозга"

Макрон вторично поставил НАТО диагноз о "смерти мозга"

10 часов назад
Джо Байдена не отпускает Украина: обнародована новая серия записей его разговоров с Порошенко

Джо Байдена не отпускает Украина: обнародована новая серия записей его разговоров с Порошенко

13 часов назад
Снятие ограничений в Подмосковье, масочный режим и голосование по поправкам: интервью Воробьева

Снятие ограничений в Подмосковье, масочный режим и голосование по поправкам: интервью Воробьева

13 часов назад
Apple показала новую ОС для iPhone с виджетами и меню приложений

Apple показала новую ОС для iPhone с виджетами и меню приложений

14 часов назад
Дорога к морю проложена: на какие курорты страны могут отправиться россияне

Дорога к морю проложена: на какие курорты страны могут отправиться россияне

14 часов назад
Бывший менеджер Google запускает платный поисковик без рекламы

Бывший менеджер Google запускает платный поисковик без рекламы

15 часов назад
Кафе, турагентства, фитнес: Собянин рассказал, что откроется в Москве c 23 июня

Кафе, турагентства, фитнес: Собянин рассказал, что откроется в Москве c 23 июня

16 часов назад
Внезапно: яйца первых динозавров были мягкими

Внезапно: яйца первых динозавров были мягкими

16 часов назад
Стали известны подробности гибели на Бали блогера-миллионерши Насти Тропицель

Стали известны подробности гибели на Бали блогера-миллионерши Насти Тропицель

17 часов назад
"Так случается в жизни": Гарик Харламов разводится с Кристиной Асмус

"Так случается в жизни": Гарик Харламов разводится с Кристиной Асмус

17 часов назад
Сохранит ли Россия эскимо? Чем западное мороженое отличается от российского

Сохранит ли Россия эскимо? Чем западное мороженое отличается от российского

18 часов назад
Что делать тем, кто видит черные точки и волнистые нити

Что делать тем, кто видит черные точки и волнистые нити

19 часов назад
Песков пояснил условия изменяемости власти в России

Песков пояснил условия изменяемости власти в России

20 часов назад
Наконец-то? Детектор тёмной материи зафиксировал странные сигналы

Наконец-то? Детектор тёмной материи зафиксировал странные сигналы

20 часов назад
Паразиты, аллергия и шок: чем опасны укусы комаров и муравьев

Паразиты, аллергия и шок: чем опасны укусы комаров и муравьев

21 час назад
Как выглядят актеры озвучки "Смешариков"

Как выглядят актеры озвучки "Смешариков"

23 часа назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку