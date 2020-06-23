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23 июня 202010:30

Малый бизнес восстановил оборот до 88% докризисного уровня

фото: pixabay.com

Малый и средний бизнес в России быстро восстанавливается: торговый оборот розничных точек и сферы услуг вырос до 88,2%, подсчитала ИТ-компания "Эвотор", оператор свыше 650 тысяч онлайн-касс в России.

При этом цены на услуги почти не изменились в мае по сравнению с апрелем. По данным Росстата, цены и тарифы на услуги в мае 2020 года увеличились на 0,5% (в мае 2019 года — на 0,4%), а непродовольственные товары подорожали на 0,3% (в мае 2019 года — на 0,2%). В целом инфляция в мае не превысила 0,3%, включая продовольственную (0,2%) по сравнению с апрелем.

Почти 2 месяца в стране были закрыты парикмахерские, автосервисы и турфирмы. В итоге сформировался отложенный спрос клиентов на услуги малого и среднего бизнеса, который и ускоряет восстановление при том, что почти четверть торговых точек в стране по-прежнему не работает.

Так, выручка турагентств и билетных касс за неделю с 15 по 21 июня увеличилась в 1,5 раза. Общий оборот торговых точек розничного бизнеса за неделю вырос на 8,9 процентных пункта по сравнению с предыдущей и составил 88,2% от показателей начала марта, когда началось быстрое распространение пандемии. Количество работающих торговых точек выросло на 4,5 п.п. до 76,1% от докризисного уровня.

Сфера услуг растет быстрее

Сфера услуг восстанавливается быстрее из-за большого спроса клиентов, которые во время ограничений не могли воспользоваться привычными услугами. Выручка стоматологических клиник увеличилась за неделю с 72,5% до 91% от докризисной в марте, а салонов красоты ― с 72,3% до 88,3%. Начало курортного сезона привело к росту выручки турагентств за неделю с 39,3% до 63,1%, билетных касс ― с 39,7% до 60,3%. Юридические фирмы увеличили оборот с 48,5% до 78,1% от начала марта, страховые агентства ― с 69,5% до 98,5%.

Торговля товарами растет медленнее. Выручка магазинов нижнего белья выросла с 64,6% до 74,4%, косметики ― с 54,8% до 62,8%, книжных магазинов — с 38,2% до 49,5%. Выручка магазинов обуви снизилась с 78,7% до 72%, магазинов одежды ― с 79,2% до 76,9%.

В Москве доля работающих небольших предприятий выросла до 71,4%, как и торговый оборот. В Санкт-Петербурге доля работающих торговых точек достигла 59,2%, а оборот — 78,2%.

Самая высокая доля работающих торговых точек по итогам прошлой недели была в Крыму ― 90,7%. В 11 регионах торговый оборот бизнеса превысил докарантинные значения: в Рязанской области, республике Алтай, Ленинградской области, Курганской области, Мордовии, Марий Эл, Тамбовской, Кировской, Липецкой, Омской, Белгородской областях.

В целом уровень открытости экономики регионов России в июне вырос до 93,8% от докарантинного значения, подсчитало Минэкономразвития. Около 6,2% рабочих мест в России остаются под ограничениями. В конце апреля экономики регионов были максимально закрыты: почти 28% рабочих мест в стране были подвержены ограничениям.

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