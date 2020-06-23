Столкновение танкера с дамбой во Франции попало на видео

Танкер Cap Pinede — 90-метровое судно, способное перевозить до трех с половиной тысяч тонн топлива — врезался в дамбу при входе в порт Марселя.

🔴 Ce week-end, le pétrolier avitailleur Cap Pinède a heurté violemment l'entrée de la passe Nord du port de #Marseille. Le navire a pu regagner un poste à quai où il se trouve actuellement pic.twitter.com/aapLWoNPUr — La Provence (@laprovence) June 22, 2020

Инцидент произошел еще 15 июня, однако видео столкновения было опубликовано спустя неделю. Танкер выдержал удар, и, по информации издания LaProvence, пробоины в судне не были обнаружены. Вскоре его отправили на ремонтный причал.

Утечки топлива не зафиксированы. Причина столкновения будет озвучена после проведения расследования, однако эксперты предполагают о неисправности рулевой системы судна.