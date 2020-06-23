На матчи чемпионата Испании по футболу могут допустить болельщиков

Руководство чемпионата Испании по футболу подготовило обновленный медицинский регламент, целью которого является частичное возвращение зрителей на трибуны стадионов. Для этого болельщикам необходимо будет пройти обязательную процедуру регистрации.

Как сообщает Yahoo Sports, любителей футбола станут запускать на трибуны небольшими группами. Если показания температуры превысят 37,5 градуса, болельщику будет отказано в проходе на стадион.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас надеется, что до конца чемпионата зрителям удастся попасть на матчи национального первенства. Однако последнее слово остается за правительством страны, которое примет решение о допуске болельщиков на стадионы не раньше начала июля.