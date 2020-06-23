Вести.net: Apple официально объявила об отказе от чипов Intel

Apple официально объявила о переходе на собственные процессоры в компьютерах Mac и отказе от чипов Intel. Это произошло на конференции WWDC, которую компания в этом году проводит в онлайн-режиме.

До начала 90-х компания использовала чипы Motorola, потом — PowerPC, а затем перешла на Intel. Новое семейство чипов получило название Apple Silicon. По мнению главы компании Тима Кука, новые процессоры позволят добиться большей производительности при меньших энергозатратах.

Чипы Apple Silicon имеют архитектуру, основную на решениях британской компании ARM. Аналогчиные по типу рещения используются в эппловских устройствах iPhone и iPad, а также во всех смартфонах на Android. Первый Mac с собственным процессором Apple планирует выпустить к концу 2020-го года и полностью завершить переход на свои чипы примерно года через два.

Также на конференции Apple представила новую версию мобильной операционки iOS 14 с виджетами и переработанным домашним экраном. Приложения теперь сортируются по папкам и пользователю больше не нужны будут многочисленные экраны с иконками.

Если раньше виджеты были в специальном разделе, что теперь их можно вытаскивать на экран и размещать там в том виде и размере, в каком хочется пользователю. Кроме того, в настройках можно будет менять почту и браузер, используемые по умолчанию — в том числе, на iPad. В iOS также появился режим картинка-в-картинке. Он поможет заниматься делами и отвечать на сообщения, параллельно продолжая смотреть видео. Пользователи по ходу конференции успевали отмечать, что в этот раз у Apple много заимствований из гугловской операционки Android и майкрософтовской Windows.

Еще одна важная новость: технологическое партнерство Apple и автопроизводителей в рамках приложения CarPlay. На презентации показывали его на примере BMW и пообещали, что уже в следующем году новую машину пятой серии немецкого концерна можно будет открывать без ключей, с помощью iPhone. Причем электронные ключи можно будет пересылать родным, друзьям или коллегами.

Новая прошивка наушников позволяет AirPods Pro самостоятельно переключаться между различными устройствами Apple — например, с iPhone на iMac, а также эмулировать многоканальный звук, определяя положение головы пользователя в пространстве.

В macOS главные изменения коснулись интерфейса, который все больше похож на мобильные операционку iOS. Те же нотификации, виджеты и Центр управления. Теперь, когда все устройства Apple будут работать на новой архитектуре ARM, можно ожидать массового перетока мобильных приложений на десктоп. Собственно, в презентации уже показали пример с играми, так что на компьютерах Mac будут спокойно запускаться и приложения для iPhone и iPad, которые можно скачать прямиком из обычного App Store.