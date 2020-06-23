С хлором, зато без бактерий: Роскачество проверило куриное филе

Роскачество провело исследования куриного филе 15 торговых марок, обнаружив следы хлора и антибиотиков у ряда производителей.

Исследовалось филе ценовой категории от 225 до 350 рублей за упаковку на антибиотики, гормоны роста, влагоудерживающие компоненты, микробиологическую безопасность и пищевую ценность​​​.

Хлороформ не выявлен у 6 из 15 марок: "Ярославский бройлер", "Благояр", Alfoor, "Приосколье", "Моссельпром", "Рококо". В остальных товарах обнаружен хлороформ в количествах, соотносимых с нормативами хлорсодержащих веществ в питьевой воде.

В 10 товарах обнаружены следы антибиотиков. При этом у двух из них имеется надпись на этикетке "Без антибиотиков". Речь идет о продукции "ВкусВилл" и "Троекурово". Кроме того, следы антибиотика выявлены в одном из товаров, промаркированном знаком халяль.

Между тем, в исследованной продукции не было обнаружено листерий, сальмонелл, бактерий группы кишечной палочки. Вся заявленная на этикетке информация совпала с содержанием.

Хлор опасен для организма человека, так как в результате обработки хлорсодержащими растворами на коже тушки образуются канцерогены. В России с 2010 года запрещено использование хлора для охлаждения тушек птицы.