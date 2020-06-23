Столичная навигация открылась парадом теплоходов

В столице сегодня торжественно открылась пассажирская навигация по Москве-реке. В честь этого события состоялся парад теплоходов, передает РИА Новости.

Около 40 различных судов — от теплоходов "Москвич", созданных в 1950-е годы, до современных яхт — прошли от Новоспасского до Андреевского пешеходного моста мимо основных московских достопримечательностей.

Старт пассажирской навигации был отложен на 2 месяца из-за введенных ограничений для предотвращения распространения коронавируса. Во время прогулок на речных трамвайчиках и теплоходах необходимо будет соблюдать правила безопасности: экипаж встретит гостей в масках и перчатках, пассажирам измерят температуру, все поверхности будут дезинфицировать после каждого рейса.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что перед стартом навигации были тщательно проверены и все пассажирские причалы: гранитные покрытия почищены и отремонтированы, ограждения покрашены. Также привели в порядок лестничные сходы, чугунные ограждения, парапеты, карнизы, а на некоторых набережных установили гранитные лавочки.