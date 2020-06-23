Рубль и российские акции дорожают

Курс рубля во вторник 23 июня быстро растет на Московской бирже, как и стоимость российских акций. Доллар подешевел на 22 копейки до 68,8 рубля, евро потерял 12 копеек – до 77,7 рубля, согласно данным торгов на 10:30 мск.

К этому моменту индекс МосБиржи, отражающий рублевую стоимость российских акций, вырос на 1%, а индекс РТС, долларовой стоимости акций, — на 1,3%.

Цены на нефть за сутки выросли примерно на $0,7. Так, европейский и российский эталоны нефти приблизились к $43 за баррель. Бочка Brent торгуется по $43,19, а за баррель американского эталона WTI дают $40,8, согласно данным торгов в Лондоне к 10:30 мск.

Днем ранее золото подорожало до максимума середины апреля из-за опасений второй волны пандемии. Инвесторы начнут отказываться от вложений в доллар США в качестве "безопасного убежища" в случае возвращения COVID-19, заявил в интервью CNBC стратег Deutsche Bank Самир Гоэл.