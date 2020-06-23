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Поправки в Конституцию 37 минут назад

23 июня 202010:52

Индексация, суверенитет и понимание брака: что интересует дозвонившихся на горячую линию

Индексация, суверенитет и понимание брака: что интересует дозвонившихся на горячую линию

В Москве заработал пресс-центр, в котором волонтеры, а также лидеры общественного мнения, политики и те, кто непосредственно работал над проектом нового Основного закона, по телефону будут отвечать на вопросы граждан по поправкам в главный закон страны. Задать вопрос можно по единому номеру 8-800-100-0972.  Добровольцы готовы дать разъяснение по любому пункту. Что в основном интересует дозвонившихся? На вопросы "России 24" ответил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас — сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию.

- Здравствуйте, Андрей Александрович! Сейчас в течение часа в прямом эфире радио "Комсомольская правда" здесь, в колл-центре, вы отвечали на вопросы тех, кто звонит. Скажите, пожалуйста, что, в основном, интересует дозвонившихся? И какие вопросы в топе?

- Люди, на самом деле, очень хорошо информированы о содержании конституционных поправок. Это радует! И люди задают уже какие-то детальные вопросы, которые касаются и социального блока поправок, вопросы индексации социальных выплат. Очень подробно интересуются, действительно ли поправка о территориальной целостности защитит наше государство от того, что мы потеряем те или иные территории. То есть, вопросы суверенитета страны, защиты суверенитета остаются очень актуальными.

Интересуют, конечно же, и вопросы, связанные с Богом в Конституции, с появлением этого понятия. Интересуют вопросы, связанные с традиционным пониманием брака, как союза мужчины и женщины.

Есть и юридические вопросы, например, поменяется ли что-нибудь в режиме собственности в случае принятия этих поправок. То есть, люди достаточно хорошо разбираются в поправках в Конституцию и уточняют, говорят о каких-то своих опасениях, представлениях, а многие просто высказывают свою позицию, и эта позиция очень интересна! Потому что ведь мы формулировали эти поправки, исходя из предложений людей, исходя из предложений граждан. Поэтому сейчас это тоже своего рода обратная связь – посмотреть на то, как люди воспринимают эти формулировки. И мне кажется, что они понятны, и люди удовлетворены ответами.

Я посмотрел, как работают тут волонтеры – действительно, замечательные ребята, девушки, отвечают очень доброжелательно, выслушивают людей. Мне кажется, это очень хорошая идея – организовать такую прямую линию, чтобы люди и задали вопрос, и высказали свою точку зрения. Потому что для нас, в частности, для меня, как для члена парламента, это очень важно – услышать точку зрения людей на предлагаемые изменения.

- Я тоже сейчас походила, послушала, какие вопросы задают волонтерам. Конечно, в лидерах вопрос по индексации пенсий, и те, которые касаются минимального размера оплаты труда. Что спрашивают?

- Знаете, есть озабоченность у людей, и мы понимали прекрасно, что так будет – люди хотели бы, конечно, в Конституции видеть больше деталей в связи с этим, хотели бы видеть чуть ли не напрямую указанные проценты индексации, более четко описанную периодичность. Но, когда мы говорим, когда объясняем, как устроен закон, то люди соглашаются с тем, что эти вещи будут регулироваться специальным законодательством. То есть, в случае принятия этих поправок, уже в специальных законах будет намного больше деталей. Поэтому вот этот момент людей беспокоит: насколько эти поправки действительно будут работать. Вот об этом уже сейчас идет речь! Люди не сомневаются в их необходимости, но их беспокоит, как быстро эти поправки заработают.

- Но, в любом случае, будет проводиться регулярная индексация социальных выплат, и это тоже будет закреплено?

- Конечно! Это очень важный сигнал обществу, парламенту, в частности, что на вот этих новых принципах, которые описаны сейчас в поправках, будет строиться и социальное законодательство, и планирование бюджета. Люди должны быть уверены, что это так и будет действительно!

Горячая линия по поправкам в Конституцию организована холдингом ВГТРК и издательским домом "Комсомольская правда".

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