НХЛ дала добро на проведение тренировок в группах до 12 игроков

Руководство Национальной хоккейной лиги разрешило командам начать проводить тренировки в группах численностью до 12 игроков. Решение НХЛ вступает в силу 23 июня. Об этом стало известно журналисту Sportsnet Крису Джонстону.

На своей странице в Twitter он сообщил, что ранее на площадке во время тренировки могли одновременно находиться не более шести хоккеистов. Теперь это правило отменяется.

Напомним, что регулярный сезон Национальной хоккейной лиги был прерван из-за пандемии коронавируса. Рестарт чемпионата НХЛ намечен на 30 июля. Сезон возобновится играми плей-офф Кубка Стэнли.