Число зараженных коронавирусом в России приблизилось к 600 тысячам

По состоянию на вторник в России выявлено почти 600 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

По данным оперативного штаба, за сутки в России выявлено 7 425 заболевших COVID-19 в 84 регионах. Из них 2 427 (32,7%) без клинических проявлений.

В Москве за сутки выявлен 1081 заболевший, 26 умерших, 2578 выписались после выздоровления. 504 заболевших зарегистрированы в Московской области.

За сутки в России умерли 153 человека, а за весь период по стране — 8 359 человек. За сутки число умерших выросло в 1,5 раза — накануне было 95 человек.

Количество жертв коронавируса в Москве в третий раз оказывается ниже, чем в Петербурге. Во вторник в Петербурге 35 умерших, в понедельник — 29, а в Москве — 20. 16 июня в Северной Столице также было больше смертей — 54 по сравнению с московскими 52.

При этом количество новых заболевших снижается — в понедельник их было 7600, в воскресенье — 7700.

За прошедшие сутки выписано 12 013 человек, а за весь период — 356 429.

По данным Роспотребнадзора, проведено более 17,5 млн тестов на коронавирус, из них за сутки — 233 тысяч, под наблюдением врачей остается 309 000 человек.