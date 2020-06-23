Прокуратура добилась выплат поддержки врачам, бизнесу и населению

Генпрокуратура РФ восстановила в ряде регионов права медиков, граждан и бизнеса на получение выплат от государства во время пандемии, отмечается в сообщении надзорного ведомства.

Общая сумма субсидий медикам превышает 5 миллиардов рублей в рамках господдержки.

Прокуратура за последнюю неделю добилась перечисления для 2,1 тысячи медицинских сотрудников около 180,7 миллиона рублей господдержки. В Кабардино-Балкарии 594 медицинским работникам выплачено 8 миллионов рублей. Прокуратура Чеченской Республики восстановила права 124 медиков — им погашена задолженность на сумму 4,7 миллиона рублей.

В Краснодарском крае 99 безработным родителям выплачены дополнительные пособия на несовершеннолетних детей на сумму более 420 тысяч рублей. Для 7 тысячи граждан выплачена задолженность по зарплате в размере более 411,4 миллиона рублей.

Прокуроры восстановили права 33 предпринимателей на получение государственной поддержки: погашена просроченная задолженность по исполненным контрактам на сумму более 386 миллионов рублей, пресечено 140 необоснованных проверок контролирующими органами.

За прошедшую неделю прокуроры зафиксировали 1,2 тысячи нарушений закона, в суды направлено 90 исков, отменено (изменено) 120 правовых актов, возбуждено и расследуется 2 уголовных дела.