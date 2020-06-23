Невозмутимый пес остановил пассажирский поезд на железной дороге в Польше. Видео

Камера наблюдения на стации неподалеку от города Картузы в Поморском воеводстве на севере Польши, запечатлела необычный инцидент, произошедший в понедельник, 22 июня.

На записи видно, как небольшой пес невозмутимо следует по путям. Машинист поезда был заблаговременно извещен о наличии животного, поэтому заранее сбавил скорость.

Появление пассажирского состава ничуть не смутило пса, который продолжил движение по рельсам, выдерживая удобный ему темп. Локомотивная бригада была вынуждена подстроиться под скорость, выбранную собакой, и поезд неспешно покатил в сторону станции.

Точку в этом противостоянии поставил пассажир, стоявший на платформе в ожидании прибытия поезда. Он прогнал животное с путей и сел в долгожданную электричку.