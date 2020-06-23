Питерская пенсионерка за неделю перевела мошенникам 4 миллиона рублей

Четверо уроженцев Оренбурга за неделю выманили у петербургской пенсионерки 4 миллиона рублей. Злоумышленники представлялись сотрудниками банка и гарантировали сохранность вкладов, если деньги будут переведены на защищенные счета, уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Первый раз своей жертве подозреваемые позвонили еще в середине мая. Они доходчиво объяснили 67-летней женщине о том, как через мобильное приложение перевести ее накопления на несгораемые счета, где им ничего не будет угрожать. Руководствуясь такой инструкцией, пенсионерка мгновенно лишилась около 2 миллионов рублей, а потом на протяжении нескольких дней еще снимала накопления со вкладов и через банкоматы отправляла на указанные мошенниками счета.

Оставшись без 4 миллионов рублей, женщина только спустя неделю сообразила, что совершила ошибку, и обратилась в полицию. Подозреваемых задержали в Санкт-Петербурге, они не успели уехать в родной Оренбург. При обыске у них нашли свыше 150 банковских карт, 190 сим-карт и 13 мобильных телефонов. Следователи полагают, что молодые люди причастны и к другим мошенничествам.

По решению суда двоих задержанных отправили под стражу, их подельников отпустили под подписку о невыезде.