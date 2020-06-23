Вдова боксера Дадашева требует денег за смерть мужа

Новое развитие получила трагическая история со смертью российского боксера-профессионала Максима Дадашева, который получил несовместимые с жизнью травмы в бою против Субриэля Матиаса в июле 2019 года. Вдова спортсмена Елизавета Апушкина хочет отсудить денежную компенсацию от организаторов.

Как уже сообщали Вести.Ru, Дадашев во время поединка против пуэрториканца Матиаса пропустил более 300 ударов и по ходу 11-го раунда прямо с ринга на носилках был отправлен в госпиталь. Медики диагностировали у россиянина отек мозга, сделали трепанацию и ввели спортсмена в искусственную кому, но боксер через несколько дней скончался не приходя в сознание.

Апушкина в конце прошлого года подала иск к Атлетической комиссии американского штата Мэриленд и выразила намерение потребовать компенсацию от организаторов боя. Согласно законам США не вполне ясно, как учредители могли предусмотреть смерть Дадашева, ведь у него не было противопоказаний для занятий боксом.

Эксперты после поединка говорили, что его гибель – трагическая случайность, которые, к сожалению, иногда происходят с боксерами. Не исключено, что вдова требует деньги потому, что ее настраивает на это семья Дадашева: в недавнем интервью Апушкина утверждала, что ей звонил брат мужа и требовал денег.