Разборка в стиле Тайсона: женщине оторвали ухо в драке

Вопиющий случай произошел в Новосибирской области. На детской площадке в Бердске женщина гуляла со своей десятилетней дочерью, которая случайно пролила лак для ногтей на обувь 6-летней девочки, которая играла рядом. Та рассказала об этом своей бабушке, после чего она вместе с матерью ребенка с испорченной обувью напали на женщину. Они начали ее избивать ногами на глазах у детей. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Находящиеся на площадке жильцы попытались разнять дерущихся, однако им это не удалось. Агрессоры ушли только после того, когда пострадавшая перестала шевелиться. Очевидцы вызвали скорую помощь. В итоге выяснилось, что женщина получила многочисленные травмы. Кроме того, ей оторвали ухо.

Она опасается, что участковый нес может ничего сделать в этой ситуации, так как подобные эпизоды уже происходили. Ранее мать и бабушка 6-летней девочки поколотили еще одну женщину.