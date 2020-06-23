Microsoft закрывает игровой стриминг Mixer

Видеосервис Mixer, ориентированный на геймеров, так и не станет реальным конкурентом для принадлежащего Amazon Twitch. Microsoft объявила, что закрывает Mixer с 22 июля, а всем его пользователям предлагает использовать Facebook Gaming.

"Мы начали с изрядным отставанием, с точки зрения ежемесячной аудитории в сравнении с некоторыми крупными игроками, - пояснил глава игрового подразделения Microsof Фил Спенсер в интервью The Verge. - Я думаю, сообщество Mixer на самом деле выиграет от широкой аудитории, которой располагает Facebook, и возможности дотянуться до геймеров без усилий через имеющуюся у Facebook социальную платформу".

В ближайшие недели стримерам и зрителям Mixer предоставят возможность "переехать" на сервис Facebook Gaming. А с 22 июля все приложения и сайты Mixer станут автоматически перенаправлять пользователей на геймерский стриминг Facebook.

Те, у кого был партнерский статус в Mixer, получат его и на новой платформе, аналогичным образом поступят и с монетизацией. Что касается пользователей, приобретавших платные подписки или баллы Ember, то им потери компенсирую подарочными картами Xbox.

Microsoft планирует теперь сфокусировать все усилия на развитии игрового сервиса xCloud, позволяющего играть в игры, запускаемые в облаке, на любых устройствах. Его интегрируют с Facebook Gaming таким образом, чтобы зрители видеострима могли при желании в один клик перейти к транслируемой игре и поиграть самим. Ранее Microsoft заявляла, что хочет подключить к xCloud до двух миллиардов геймеров - очевидно, туманные перспективы Mixer не соответствовали масштабу этой задачи.

"Звезд" Twitch вроде Ninja или Shroud, которых Microsoft в прошлом году переманила на Mixer выгодными контрактами, теперь освобождают от обязательств - они могут при желании вернуться на Twitch или перейти на Facebook Gaming.