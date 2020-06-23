Режим повышенной готовности в Ненецком автономном округе продлили до 3 июля

В Ненецком автономном округе продлили режим повышенной готовности до 3 июля. Такое решение принято, чтобы сохранить положительную динамику снижения заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает ГТРК "Поморье", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Отметим, что в регионе тем не менее постепенно смягчают действующие ограничения. Уже возобновили работу тренажёрные залы, салоны красоты и организации дополнительного образования.

Также возобновлены тренировки и в ледовом дворце "Труд" в Нарьян-Маре. Хоккеисты ждали этот момент 2,5 месяца. Ярослав является членом клуба "Полярные волки". Во время карантина искал любые возможности для поддержания формы.

"Кроме льда мы с ребятами самостоятельно собирались и занимались на улице, чтобы не терять физическую подготовку. Возвращаемся в привычный ритм, тренировки — два раза в неделю. Спортсмены наслаждаются возможностью снова стать частью команды", — говорит житель Нарьян-Мара Ярослав Шемелайтис.

"Все посетители обрабатывают руки дезинфицирующими средствами, им в обязательном порядке измеряют температуру. Также они обязаны соблюдать масочный режим и дистанцию в 1,5 метра. Остальные секции откроются после 3 июля. Изменить эту дату может только отрицательная статистика по COVID-19", — заявил директор спортивной школы "Труд" Алексей Гербов.

Напомним, ранее стало известно, что Северодвинск останется закрыт до особого распоряжения губернатора. За прошедшие сутки в Архангельской области выявили 124 новых случая COVID-19. Среди пациентов: 49 человек из Архангельска и 56 — северодвинцы. В общей сложности в регионе коронавирусная инфекция официально подтверждена у 4755 человек. 1792 из них уже выписаны.