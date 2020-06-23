Как подольше оставаться в трезвом уме и здравой памяти

В эфире телеканала "Россия 1" известный врач и телеведущий Александр Мясников и доктор медицинских наук, врач-невролог и президент Международного общества "Стресс под контролем" Елена Акарачкова рассказали телезрителям о том, насколько можно доверять препаратам, которые, как считается, стимулируют мозг и позволяют быть в "трезвом уме и здравой памяти" как можно дольше.

Доктора отмечают, что многие препараты, которые часто рекламируются в том числе и по телевидению, зачастую имеют эффект не выше плацебо.

При этом ряд препаратов действительно способен помочь человеку – подбросить мозгу немного "топлива", в котором он нуждается.

Однако, как всегда, назначаются такие препараты врачами и с учетом особенностей состояния здоровья пациента.

Обычно же, говорит доктор Мясников, основное "топливо для мозга" берется в процессе жизнедеятельности, а лекарствами мы можем помочь ему лишь немножко.

Эксперты отмечают, что часто мозг человека не может сосредоточиться на главном, а в эпоху Интернета, казалось бы, тренировать память вообще нет необходимости – достаточно набрать запрос в поисковике и получить нужную информацию.

Однако память тренировать можно и нужно, говорит Мясников.

Он советует интересоваться всем происходящим в мире. "Когда вы социально активны, и вам все интересно, то вы будете хорошо помнить", — поясняет врач.

Если же надо не забыть что-то конкретное, то это надо сделать для себя важным и поставить в мозгу в приоритет.

Надо много читать, обдумывать события, правильно питаться (в этом особо поможет употребление морепродуктов), должна быть физическая нагрузка, поскольку движением мы стимулируем мозговую деятельность.

Конечно же, важно отказаться от вредных привычек.

"Вы должны помнить, что лекарства – вещь хорошая, но вы должны быть худы, подвижны, немного голодны, активно интересоваться жизнью во всех ее проявлениях и консультироваться со специалистами, если все-таки хотите прибегнуть к каким-либо лекарствам", — напутствует телепациентов Александр Мясников.