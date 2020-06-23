Появилось видео фатальной авиакатастрофы в Одессе

В Сети появились кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент крушения легкомоторного самолета, разбившегося в Одессе во время сертификационных испытаний при попытке совершения вынужденной посадки в минувшую среду, 17 июня.

Как сообщают СМИ, в тот день летчики-испытатели подняли в воздух самолет Y1 "Дельфин" производства Одесского авиационного завода. Примерно через 20 минут после взлета один из пилотов сообщил о том, что у них возникла необходимость в вынужденном приземлении, вскоре связь с бортом оборвалась.

В результате инцидента летчик Олег Синица погиб на месте. Его коллега Юрий Жуковский, исполнявший обязанности второго пилота, скончался в больнице через несколько часов. Погибшим было 65 и 66 лет.

По факту произошедшего ведется расследование.