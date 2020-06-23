23 июня 202011:57

Приговор без обжалования: Пол Уилан решил дожидаться обмена

Американец Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж, решил не обжаловать приговор и дожидаться обмена, так как не верит в российское правосудие. Об этом рассказал РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.

По словам защитника, Уилан "не хочет терять время" и "надеется на скорый обмен".

Адвокат Уилана заявлял ранее, что Служба внешней разведки России рассматривает возможность его обмена на Виктора Бута или Константина Ярошенко, находящихся в американских тюрьмах.

Как сообщалось, неделю назад Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии за шпионаж.

Сам обвиняемый вину не признал. По словам адвоката, американец – жертва провокации: ему была передана флешка, на которой якобы содержались его фото из турпоездки в Сергиев Посад.

Сейчас

11:30

За сутки число заразившихся COVID-19 в России выросло на 7 113 человек

09:40

Россиян ждет вторая подряд короткая рабочая неделя

02:24

Что изменится в жизни россиян с 1 июля

01:25

"Ливерпуль" разгромил "Кристал Пэлас"

00:28

Президент США задействовал закон военного времени

23:13

В Москве умерли 12 человек с диагнозом COVID-19

20:30

США не верят в мораторий на развертывание ракет в Европе

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Все идет без сбоев: ЦИК прокомментировал, как проходит голосование по поправкам

Все идет без сбоев: ЦИК прокомментировал, как проходит голосование по поправкам

43 минуты назад
Авиакомпаниям и аэропортам одобрили субсидии на 11 миллиардов рублей

Авиакомпаниям и аэропортам одобрили субсидии на 11 миллиардов рублей

30 минут назад
РФПИ может инвестировать в производство еще двух препаратов против коронавируса

РФПИ может инвестировать в производство еще двух препаратов против коронавируса

13 минут назад
Соловьев предположил, почему солдат перед парадом разбил стекло микроавтобуса ФСО

Соловьев предположил, почему солдат перед парадом разбил стекло микроавтобуса ФСО

1 час назад
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

1 час назад
Власти Шри-Ланки отправили еще двух россиян в СИЗО по делу "мертвых жуков"

Власти Шри-Ланки отправили еще двух россиян в СИЗО по делу "мертвых жуков"

13 минут назад
Американская паралимпийка Мадсен найдена мертвой в океане

Американская паралимпийка Мадсен найдена мертвой в океане

1 час назад
Геронтологи рассказали о страшных последствиях безуглеводной диеты

Геронтологи рассказали о страшных последствиях безуглеводной диеты

16 минут назад
Адвокат: Ефремов готов выплатить семье Захарова больше, чем может назначить суд

Адвокат: Ефремов готов выплатить семье Захарова больше, чем может назначить суд

2 часа назад
Что изменится в жизни россиян с 1 июля. Обзор Вестей.Ru

Что изменится в жизни россиян с 1 июля. Обзор Вестей.Ru

10 часов назад
Собчак лишилась контракта с Audi из-за обвинений в расизме и собирается судиться

Собчак лишилась контракта с Audi из-за обвинений в расизме и собирается судиться

3 часа назад
За сутки число заразившихся COVID-19 в России выросло на 7 113 человек

За сутки число заразившихся COVID-19 в России выросло на 7 113 человек

1 час назад
Роскачество уточнило, как вернуть деньги за товар, который не был куплен

Роскачество уточнило, как вернуть деньги за товар, который не был куплен

4 часа назад
В США против Ассанжа вынесено второе обвинительное заключение

В США против Ассанжа вынесено второе обвинительное заключение

10 часов назад
"Лошарик" начнут восстанавливать в 2021 году

"Лошарик" начнут восстанавливать в 2021 году

51 минута назад
Болезни позвоночника и диабет: о чем могут свидетельствовать судороги ног

Болезни позвоночника и диабет: о чем могут свидетельствовать судороги ног

1 час назад
Тимур Бекмамбетов: лучшие ремейки известного кинорежиссера и продюсера

Тимур Бекмамбетов: лучшие ремейки известного кинорежиссера и продюсера

3 часа назад
Нужна помощь: Рому Васильева спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Рому Васильева спасет дорогое лекарство

22.06.2020 08:10
В Турине россиянка пырнула ножом хозяина бара за непристойное предложение

В Турине россиянка пырнула ножом хозяина бара за непристойное предложение

21 минута назад
WhatsApp готовится добавить популярную функцию из Telegram

WhatsApp готовится добавить популярную функцию из Telegram

30 минут назад
В Подмосковье два человека разбились насмерть на угнанном мотоцикле

В Подмосковье два человека разбились насмерть на угнанном мотоцикле

33 минуты назад
Юрий Семин призвал Василия Кикнадзе уйти в отставку

Юрий Семин призвал Василия Кикнадзе уйти в отставку

48 минут назад
Памятник футболисту Федору Черенкову будет открыт в воскресенье

Памятник футболисту Федору Черенкову будет открыт в воскресенье

1 час назад
Брошенный кирпич едва не убил мужчину у входа в магазин

Брошенный кирпич едва не убил мужчину у входа в магазин

1 час назад
Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии

Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии

1 час назад
Формула-1. Италия хочет провести три Гран-при на разных автодромах

Формула-1. Италия хочет провести три Гран-при на разных автодромах

1 час назад
Еще один шаг к расовому примирению: в Южной Каролине свалили очередного президента

Еще один шаг к расовому примирению: в Южной Каролине свалили очередного президента

1 час назад
Украину возмутили Парады Победы в Крыму и Донбассе

Украину возмутили Парады Победы в Крыму и Донбассе

2 часа назад
Рубль не выдержал давления дешевеющей нефти

Рубль не выдержал давления дешевеющей нефти

2 часа назад
Мотополицейские устроили погоню за дерзким владельцем электросамоката

Мотополицейские устроили погоню за дерзким владельцем электросамоката

2 часа назад
Большинство россиян одобрили повышение налога для состоятельных

Большинство россиян одобрили повышение налога для состоятельных

2 часа назад
Медведев проголосовал по поправкам в Конституцию и рассказал, почему они важны

Медведев проголосовал по поправкам в Конституцию и рассказал, почему они важны

2 часа назад
Вести.net: "Яндекс" и Сбербанк прекращают развитие совместных предприятий

Вести.net: "Яндекс" и Сбербанк прекращают развитие совместных предприятий

2 часа назад
В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах температура не будет соответствовать норме

В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах температура не будет соответствовать норме

2 часа назад
Россиян ждет вторая подряд короткая рабочая неделя

Россиян ждет вторая подряд короткая рабочая неделя

3 часа назад
МВФ ухудшил оценку восстановления мировой экономики

МВФ ухудшил оценку восстановления мировой экономики

3 часа назад
В Хабаровском крае утонули двое детей, плавая на самодельном плоту

В Хабаровском крае утонули двое детей, плавая на самодельном плоту

3 часа назад
Дорожный каток задавил подростка в Тулуне

Дорожный каток задавил подростка в Тулуне

4 часа назад
Итальянская футболистка Вароне насмерть разбилась на скутере

Итальянская футболистка Вароне насмерть разбилась на скутере

4 часа назад
От 16 и старше: с 1 июля в России упрощается получение статуса самозанятых

От 16 и старше: с 1 июля в России упрощается получение статуса самозанятых

5 часов назад
Маски в самолете снимать запрещено: Япония и Вьетнам возобновили авиасообщение

Маски в самолете снимать запрещено: Япония и Вьетнам возобновили авиасообщение

5 часов назад
Прежней жизни не будет: Европа опасается второй волны коронавируса

Прежней жизни не будет: Европа опасается второй волны коронавируса

5 часов назад
Беспорядки в Черногории: четверо полицейских ранены, 17 человек задержаны

Беспорядки в Черногории: четверо полицейских ранены, 17 человек задержаны

6 часов назад
Япония не будет размещать у себя американские комплексы ПРО Aegis Ashore

Япония не будет размещать у себя американские комплексы ПРО Aegis Ashore

8 часов назад
Президент Польши: атомное оружие не было предметом моего разговора с Трампом

Президент Польши: атомное оружие не было предметом моего разговора с Трампом

11 часов назад
Акция "Лучи Победы" прошла по всей России

Акция "Лучи Победы" прошла по всей России

12 часов назад
Обзор поворотного телевизора Samsung The Sero: первый универсальный

Обзор поворотного телевизора Samsung The Sero: первый универсальный

24.06.2020 09:33

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку