Дотанцевались. На Урале девушка упала с крыши движущегося автомобиля

На Южном Урале экстремалы устроили заезд на крыше автомобиля. Однако катание чуть не закончилось трагедией. Об этом сообщает ГТРК "Южный Урал", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Этот видеоролик опубликовал в соцсети свидетель событий. На кадрах — компания молодых людей веселится, катаясь по Южноуральску. Двое из них – девушка и парень в обнимку танцуют на крыше движущейся машины, при этом, сзади них тоже есть автомобили. В какой-то момент водитель начал разворачивать транспортное средство, пара не удержала равновесие и упала с крыши. Парень смог приземлиться на ноги, а вот его спутница сильно ударилась об асфальт копчиком.

Ролик вызвал бурную реакцию пользователей:

– Нижние полушария мозга получили хорошие знания о физике!

– Естественный отбор в действии.

– А потом еще скажут, что их сбила машина! Сами на дорогу падают!

– Трещина в тазобедренном суставе и минус копчик.

Насколько серьезно травмирована девушка, пока не сообщается. Отметим, что помимо грубого нарушения правил дорожного движения, подобные развлечения являются смертельно опасными.