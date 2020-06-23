Отец из Ленинградской области посадил 10-летнего сына на цепь

Юный житель Ленинградской области не менее трех дней просидел у батареи, к которой его в воспитательных целях приковал отец. Таким образом 52-летний мужчина пытался проучить 10-летнего отрока за кражу денег.

Описанные события произошли на минувшей неделе в деревне Меньково Гатчинского района. По предварительным данным, глава семейства заметил пропажу пяти тысяч рублей и без труда вышел на след юного похитителя. Последовала выволочка, порка ремнем, а затем отец приковал школьника цепью к батарее отопления. Около нее ребенок и провел более трех дней.

Использовавшего неоднозначные методы воспитания мужчину задержали, ему инкриминируют истязание несовершеннолетнего.