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Парад победы
23 июня 202015:55

Города Крайнего Севера готовы к Парадам Победы

Североморск и Мурманск к Парадам Победы подготовлены. В столице Кольского Заполярья накануне провели генеральную репетицию. 24 июня по центральному проспекту города-героя пройдет колонна из 830 военнослужащих и 71 единицы техники. Возглавит ее легендарный танк Т-34. На Крайний Север он был доставлен специально к празднику. Кроме того, в небе над областным центром строем пролетят 17 вертолетов и самолетов. А в 22:00 состоится традиционный салют.

Отметим, что жители Мурманской области смогут увидеть торжественное мероприятие не выходя из дома в прямом эфире на официальном сайте ГТРК "Мурман". В этот же день на канале "Россия 1" выйдет спецрепортаж, посвященный празднику. А в 19:00 телеканал "Россия 24" покажет запись этого мероприятия. Оставайтесь дома, берегите близких!

Отметим, 24 июня запланировано несколько акций, приуроченных к празднованию 75-летия Великой победы. Одна из них — "Звон Победы". Она начнется в 12 часов дня. Организаторы предлагают владельцам транспортных средств в течение одной минуты одновременно дать гудок. Принять участие смогут водители автомобилей, общественного транспорта, судов и машинисты железнодорожных составов. По планам, гудок должен также раздаться на фабриках, заводах, в карьерах, шахтах и портах. А в соборах и церквях в этот момент прозвенят колокола.

Кроме того, в этот день запустят всероссийский флешмоб под названием "Голубь мира". Все желающие смогут создать фигурку голубя и таким образом выразить благодарность ветеранам. Ее можно оставить в любом общественном месте, поставить на окне, сделать фотографию и опубликовать ее на личной странице в соцсети с хештегами #МирНаЗемле и #ГолубьМира. 

Дети смогут принять участие в акции "Я рисую мелом". Фото рисунков можно выложить в соцсетях с хештегами #24июня и #ярисуюмелом.

Текст: ГТРК "Мурман"

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Уссурийск. Парад Победы
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Хабаровск. Парад Победы
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