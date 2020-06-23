Экс-президент Киргизии Атамбаев получил 11 лет с конфискацией имущества

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев приговорен судом к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества и государственных наград по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, передает "Интерфакс".